Elisir d’amore. L’opera di Donizetti per i bambini al Teatro del Maggio

Era uno degli appuntamenti che il sovrintendente Alexander Pereira teneva di più ad annunciare quando, alla fine del 2019, arrivò al Teatro del Maggio. Purtroppo l’Elisir d’amore per i bambini, riduzione del capolavoro di Gaetano Donizetti in un allestimento del Teatro Alla Scala, era stato messo in cartellone a partire dalla fine di febbraio e la quasi totalità delle recite fu annullata a causa del lockdown.A distanza di diversi mesi e rispettando le scrupolose regole anti-contagio, lo spettacolo torna adesso sul palcoscenico fiorentino sabato 24 ottobre alle 16.30 e domenica 25 alle 11.

Lo spettacolo L’adattamento dell’originale, che vedrà Gianna Fratta dirigere l’Orchestra Giovanile Italiana, è firmato dal regista Grischa Asagaroff con le scene e costumi di Luigi Perego; regista e scenografo hanno concepito una scenografia allegra e originale che colloca – così come hanno immaginato per il Teatro alla Scala – la vicenda su un tram che qui a Firenze si ferma davanti alla Basilica di Santa Maria del Fiore. La voce recitante sarà di Davide Gasparro, e il cast sarà affidato agli Artisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino.