“Gli ultimi saranno ultimi”. Monologo esilarante, dissacrante e commovente con Gaia Nanni

L’attrice Gaia Nanni, dichiarata il personaggio fiorentino del 2019, sarà in scena al Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Val D’Elsa). Sabato 15 gennaio alle 21,30 interpreta ‘Gli ultimi saranno ultimi’. Un monologo esilarante, dissacrante e commovente di Massimiliano Bruno per la regia di Marco Contè. Consulenza artistica Gianfranco Pedullà. Sul palco anche il musicista Gabriele Doria.

Lo spettacolo Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è esagerata e impulsiva. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro: una fredda dirigente d’azienda, un’ingenua poliziotta di provincia, un transessuale sarcastico e disilluso, una saggia donna delle pulizie e un bambino che sta per nascere. Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa. Gaia Nanni, artista all’apice del suo successo, candidata ai premi UBU 2013 come migliore attrice, si cimenta con successo in un monologo scritto da Massimiliano Bruno, storico autore di Paola Cortellesi. Sul palco assieme a lei il musicista Gabriele Doria il cui talento cuce, sottolinea e amplifica tutta la struttura narrativa.