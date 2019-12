Hope Christmas Tour. Giovanni Allevi al Teatro Verdi svela la magia del Natale

Un nuovo album legato alla magia del Natale e un tour insieme a una grandiosa formazione. Compositore, filosofo, pianista e direttore d’orchestra, Giovanni Allevi porta sabato 28 dicembre il suo “HOPE Christmas Tour” al Teatro Verdi di Firenze (ore 20,45).

Il concerto Per la prima volta il compositore Giovanni Allevi affianca al suo inconfondibile pianoforte il canto, affidato per l’occasione al Coro dell’Opera di Parma e alla purezza delle voci bianche dei Pueri Cantores della Cappella Musicale del Duomo di Milano, il tutto sostenuto dalla pienezza avvolgente dell’Orchestra Sinfonica Italiana. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del pubblico fino al 7 marzo 2020, nei più prestigiosi teatri d’Italia e non solo. L’attività dell’artista infatti continuerà con le date in pianoforte solo in Austria, Germania e Svizzera. Con l’uscita del nuovo album “HOPE”, l’eccellenza della musica classica contemporanea regala ai fan tredici tracce che spaziano tra composizioni inedite, brani di Natale e grandi classici rivisitati. “HOPE” si evidenzia come un’opera composita che fa della spiritualità in senso ampio, e non solo religioso, la sua cifra stilistica. Il Maestro Giovanni Allevi aggiunge un tassello importante alla sua storia di innovatore, volto al ricongiungimento tra la musica colta e la sensibilità collettiva contemporanea.