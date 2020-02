Leggieri d’inverno. Comici ritrovati in scena con Gianni Rodari

Spettacolo per grandi e piccini a San Gimignano con la locale compagnia amatoriale I Comici Ritrovati, nel nuovo appuntamento della rassegna errante di teatro e danza ‘Leggieri d’Inverno’ edizione 2020, la numero diciotto. Sabato 29 febbraio alle 16,00, nella Sala Parrocchiale di Piazza Pecori è in programma ‘Il Tamburino Magico’. Liberamente ispirato a ‘A Teatro con Gianni Rodari”. Con Riccardo Cucini, Riccardo Loli, Filippo Magazzini, Sandro Mugnaini, Luciana Nidiaci e Silvia Serchi. E con Margherita Bernini, Santiago Burgassi, Erika Cherubini, Laudomia Delli Guicciardini, Tommaso Di Pasquale, Cristina Gigli, Valentina Giubbolini, Giulia Gravili, Maria Sofia Gravili e Alice Giglioli. Direzione artistica di Cledy Tancredi.

Due appuntamenti dedicati a grandi e piccini Quest’anno la compagnia de I Comici Ritrovati presenta due appuntamenti dedicati a grandi e piccini ispirati alla raccolta di testi teatrali ‘A Teatro con Gianni Rodari”. «Ho sempre creduto – spiegava Rodari – che se avessimo in cento città italiane cento teatri per bambini, tante discussioni teoriche sarebbero superate di colpo, nell’interesse dei bambini e del teatro». Sotto i riflettori troviamo la compagnia amatoriale dei Comici Ritrovati. Nata nel 1997 per volontà di un piccolo gruppo di persone. «Da allora – raccontano Cledy Tancredi e Silvia Serchi – molti sono gli spettacoli andati in scena, passando da testi della tradizione popolare a quelli più contemporanei, fino ad un lavoro scritto dai Comici stessi. Al loro attivo anche un libro della compagnia dal titolo “Ritrovarsi Comici».