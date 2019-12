Musica al Verdi. In scena il bel canto legato alla figura femminile

Musica in scena a Casciana Terme (Pisa) per la rassegna “Teatro Liquido”. Alla sua sesta edizione a cura di Guascone Teatro. Venerdì 20 dicembre 2019 alle 21,30 al Teatro Verdi di Casciana Terme (Pisa) in Via Regina Margherita, 11, è in programma il concerto dal titolo “Femmes Fatales”.

Le più belle arie del bel canto legate alla figura femminile eseguite dall’orchestra Stefano Tamburini dell’Accademia Musicale Pontedera. Con Bianca Barsanti (soprano), Sara Bacchelli (contralto) e la partecipazione straordinaria del soprano Maria Cioppi. Direttore il maestro Giovanni Sbolci. In scaletta musiche di Rossini, Verdi, Puccini, Bizet e Bellini. La figura femminile nell’opera lirica descritta attraverso le arie più famose e caratteristiche legate ad un ruolo, quello della donna, che nella storia del teatro lirico vede il succedersi di ritratti fortemente opposti e contrastanti: dalla figura energica, ieratica e dispotica, a quello ammaliante, fragile o malata. Sia quando riprese dalle protagoniste di importanti opere letterarie, sia quando create dal librettista, le figure femminili delle opere liriche sono spesso il perno attorno al quale si svolge la narrazione e alcune di esse, per la loro forza ed il loro coraggio di non accettare compromessi con i propri principî, ideali o sentimenti, sono entrate a far parte dell’immaginario culturale collettivo, grazie alle indimenticabili melodie con cui i compositori hanno incastonato per sempre le loro parole.