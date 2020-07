Parole e Musica. Niccolò Fabi in concerto per la ripartenza

Si chiama ZAL Fest e nasce dalla necessità di un ritorno alla normalità, ma anche dal bisogno diffuso di quella tanto maltrattata cultura, in un territorio che molto ha sofferto negli ultimi mesi. Zal prende forma grazie alla collaborazione tra GEC, Comune di Chiusi e Comune di Castiglione del Lago. Da qui il nome: ZAL, che in etrusco significa 2.

Niccolò Fabi in versione intima Come primo ospite, ZAL Fest presenta un artista molto amato del panorama italiano, Niccolò Fabi, che incontra il proprio pubblico, in una situazione intima ed affascinante allo stesso tempo. Gli incontri saranno due, consecutivi, in due location diverse ma entrambe molto suggestive, in due comuni diversi, in due regioni diverse: Umbria e Toscana, Castiglione del Lago e Chiusi. I posti saranno molto limitati in entrambe le serate, anche per un più tranquilla fruizione del concerto in tutta sicurezza.

Le due date Fabi, con uno spettacolo “parole e musica”, sarà domenica 19 luglio a Castiglione del Lago alla Rocca del Leone, e lunedì 20 luglio a Chiusi in Piazza Vittorio Veneto, loc. “Il Prato”. In entrambe le serate sarà presente un moderatore che accompagnerà Fabi nelle “parole”: l’artista avrà la possibilità di esprimere il proprio pensiero durante un dialogo informale e sicuramente unico. Non mancherà ovviamente la parte fondamentale, la “musica”, durante la quale Fabi presenterà diversi brani dal suo vasto repertorio in una modalità riadattata.