Rivelazione della musica italiana. The Leading Guy in concerto allo Spazio Alfieri

The Leading Guy fa tappa a Firenze. Dopo il posticipo del tour e l’annullamento della data dello scorso autunno, il cantautore sarà in concerto martedì 28 gennaio allo Spazio Alfieri di Firenze (ore 21). Restano validi i biglietti acquistati per il concerto previsto per il 16 ottobre scorso.

Il concerto Dopo aver aperto i concerti di Elisa, The Leading Guy, nome rivelazione della scena musicale italiana, è pronto a tornare sul palco con il suo nuovo “Twelve Letters Tour 2019”, che lo vedrà esibirsi per la prima volta accompagnato da una band. All’anagrafe Simone Zampieri, The Leading Guy è un cantautore abile e raffinato, che mette al centro del suo lavoro le canzoni, cercando di raccontare qualcosa di unico e spontaneo. È alla ricerca del silenzio in modo da poter rappresentare al meglio il suono di ciò che è prezioso, per poi interpretarlo in maniera essenziale, grazie ad una vocalità dolce e graffiante. Inizia a farsi conoscere nel 2015 e, da subito, viene considerato dalla stampa di settore tra i 10 nuovi cantautori da tenere d’occhio. Nello stesso anno esce Memorandum, il suo album di debutto annoverato tra i migliori dischi pubblicati in quel periodo, da cui è estratto “Behind the Yellow Field”, brano scelto come parte della colonna sonora per la serie di Rai1 “Tutto può succedere”. L’attività live occupa da sempre un posto centrale nel percorso artistico del giovane cantautore, che riesce a farsi notare su alcuni dei più importanti palcoscenici italiani, tra cui quello del festival Ferrara Sotto Le Stelle, della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, del No Borders Music Festival a Tarvisio, arrivando anche a conquistare il pubblico europeo all’Arena Stožice di Lubiana (Slovenia), nella centralissima piazza Tomislavac di Zagabria (Croazia), alla Parr Hall di Warrington (UK) e alla King George’Hall di Blackburn (UK), come opening act di alcuni importanti artisti nazionali e internazionali, quali Niccolò Fabi, Max Gazzè, 2Cellos, Jack Savoretti e Jake Bugg.