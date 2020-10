Il salotto musicale. Al Teatro Goldoni il recital di canto di Veronica Simeoni

Sabato 24 ottobre alle ore 18 al Teatro Goldoni, il piccolo e delizioso teatro in Oltrarno del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, andrà in scena il recital di canto del mezzosoprano Veronica Simeoni che era inizialmente previsto lo scorso 15 marzo quando fu annullato per le questioni di sicurezza legate alla pandemia. Ora “Il salotto musicale”, questo il titolo della serata, conferma la sua programmazione che prevede le arie di Reynaldo Hahn, Hector Berlioz, Jules Massenet, Gaetano Donizetti, Federico Biscione e Camille Saint-Saëns. Al pianoforte: Michele D’Elia.

Un pomeriggio musicale, ma anche una presentazione del cd della collana Maggio Live “Voix d’espoir” inciso da Veronica Simeoni e Michele D’Elia nel mese di maggio 2019 in cui, prima della parte musicale, interverranno i critici Elvio Giudici, Alberto Mattioli e Jorge Binaghi moderati da Vincenzina Ottomano per una riflessione sul programma e sul disco. Il Teatro del Maggio, dopo aver realizzato e messe a disposizione del pubblico alcune storiche registrazioni dal vivo di memorabili serate operistiche fiorentine per la prima volta realizza, proprio con questa registrazione, un cd in studio.