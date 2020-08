Utopia del Buongusto. In scena “L’Inquilino” secondo la Macchina del Suono

Teatro comico da risentire quando si vuole via web. Domenica 23 agosto alle 21,30 nella Piazza della Chiesa a Lorenzana (Pisa) la Macchina del Suono presenta “L’inquilino”. Tratto dall’omonimo romanzo di Marco Vichi (Guanda editore). Con Elena Talenti, Fabrizio Checcacci, Roberto Andrioli, Lorenzo Degl’Innocenti all’interno del festival teatral – gastronomico “Utopia del Buongusto”. Ogni data di questo spettacolo viene realmente registrata e il pubblico potrà accedervi attraverso un link, così da poter riascoltare il radiodramma con tutte quelle particolarità che hanno reso unica quella replica.

Lo spettacolo Nella sala di registrazione di una radio ci si accinge a trasmettere, in diretta, un radiodramma. Gli attori si stanno preparando quando all’improvviso giunge la comunicazione che il “rumorista” non arriverà e che dovranno essere gli stessi artisti a sostituirlo. Il risultato è uno spettacolo comico-acrobatico che vede gli attori in continuo movimento. Fabrizio Checcacci è ormai ospite fisso di Utopia del Buongusto e ogni volta è garanzia di qualità e meraviglie. Con Roberto e Lorenzo sono già stati nostri ospiti con “Le opere complete di William Shakespeare”, spettacolo che ancora oggi viene replicato e che fa parte della programmazione del teatro Globe di Roma con la direzione artistica di Gigi Proietti. Il gruppo di lavoro prosegue il suo percorso di ricerca di una comicità dirompente fra testo e azione fisica; per “L’inquilino” la compagnia si arricchisce di un nuovo elemento, Elena Talenti, attrice cantante, performer di musical e doppiatrice.