Visioni in giallo. Al Teatrodante arriva la prima serie teatrale noir

Da Sherlock Holmes a Nero Wolfe, da Miss Marple fino a Poirot: i grandi detective del passato rivivono sul palco del Teatrodante Carlo Monni con la prima serie teatrale noir. Dal titolo “Visioni in giallo”, sarà una commedia teatrale divisa in quattro parti autoconclusive in cui saranno rivisitati i classici della letteratura gialla in chiave comica, scritta da Marco Bruno e Lorenzo Console e diretta da Andrea Bruno Savelli. La prima puntata è in programma sabato 18 gennaio alle 21. Sul palco, il cast formato da Gregory Eve, Luca Avagliano, Alfredo Cavazzoni, Claudia Bonacchi, Caterina Vannoni, Peppe Marchei, Gigi Sgarra, che provengono dal gruppo teatrale AREAMISTA.

Novità assoluta del cartellone del Teatrodante Carlo Monni, questa serie teatrale pone al centro della trama Ercole Forza (interpretato da Alfredo Cavazzoni) un investigatore privato sempre in bolletta e maldestro, il quale, dopo una rovinosa caduta da un albero, riceverà delle visite “particolari”, ovvero sarà accompagnato da nomi del calibro di Sherlock Holmes, Nero Wolfe, Miss Marple e Poirot che lo aiuteranno a risolvere complicati casi e a fronteggiare un misterioso nemico. Gli altri appuntamenti saranno il 29 febbraio, il 21 marzo e il 18 aprile.