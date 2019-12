Top 10. Le notizie più lette dalla Toscana su agenziaimpress.it

C’è la cronaca con il terremoto che puntualmente ogni anno spaventa, fortunatamente senza conseguenze, anche la Toscana e l’omicidio efferato che ha scosso la piccola comunità di Asciano nel Senese ma c’è anche tanta cultura con il primo ciak di Pinocchio il nuovo film di Matteo Garrone in programmazione proprio in questi giorni. E poi ricerca, sanità e le immancabile news in the road, le notizie che i nostri lettori ci segnalano dai territori. E così in questo 2019 ormai al termine ci siamo divertiti a stilare la nostra personalissima Top 10, la lista dei primi dieci articoli che voi lettori avete premiato con la vostra lettura su www.agenziaimpress.it.

E come ogni classifica che si rispetti, partiamo dalla fine.

Decimo posto. Era il cinque gennaio è una fatto di cronaca sconvolse il tranquillo paesino di Castelnuovo Scalo, frazione di Asciano (Siena. Il corpo di un uomo di 63 anni fu ritrovato senza vita accoltellato a morte all’interno di un appartamento dentro la locale fornace di cui era custode. Per l’omicidio fu arrestata una minorenne rea confessa che spiegò di essersi difesa dall’ennesimo tentativo di stupro.

Nono posto. La scoperta hot. La ‘Gioconda nuda’ esposta al Museo Ideale di Vinci (Firenze) diretto da Alessandro Vezzosi, dipinto di attribuzione incerta potrebbe davvero avere matrice leonardesca autentica e cioè realizzata dallo stesso Genio del Rinascimento o da artisti di una bottega da lui diretta. Era il 18 marzo.

Ottavo posto. C’è anche l’attenzione dei nostri lettori al mondo della ricerca. Un passo avanti nella cura e nella stabilizzazione della sclerosi multipla, infatti, è stata fatta da un’equipe di ricercatori toscani che hanno confermato il ruolo dell’anticorpo naturale anti-CD64 IgM nella stabilizzazione clinica di lungo periodo dei pazienti. I risultati sono stati pubblicati dalla rivista scientifica ‘Journal of Neuroimmunology’.

Settimo posto. Sempre a marzo sono partite le riprese del nuovo film di Matteo Garrone, il Pinocchio arrivato nelle sale dei cinema in queste settimane. Il primo ciak fu realizzato in Toscana, nella Tenuta La Fratta di Sinalunga (Siena) con Roberto Benigni nei panni di Geppetto, Roco Papaleo e Massimo Ceccherini nei panni del Gatto e la Volpe e Gigi Protetti in quelli di Mangiafuoco. La celebre tenuta toscana, dove ebbe le origini la razza Chianina del Gigante Bianco ha fatto da location naturale al film.

Sesto posto. Il 21 maggio la terra è tornata a tremare nel sud della Toscana con quattro scosse ben distinte in pochi minuti con la più forte di magnitudo 2.3. Tanta paura ma nessun danno.

Quinti posto. A metà classifica il cambio di direzione ai vertici del quotidiano La Nazione. La giovane e battagliera carrarina Agnese Pini, rileva il direttore Francesco Carrassi, su nomina del Cda della Poligrafici Editoriale.

Quarto posto. Ancora ricerca e ancora una volta una news on the road. Su segnalazione del nostro fotografo Enzo Russo, Matteo Marzotto e la fidanzata Nora Shkerli sono stati immortalati ad Orbetello (Grosseto) per tenere alta l’attenzione su uno dei temi più cari al figlio di donna Marta: la fibrosi cistica durante il ‘Bike Silver Coast’.

Terzo posto. C’è un altro fatto di cronaca sul podio della nostra ‘speciale’ classifica. Un fatto che si verificò nel mese di giugno e che destò la curiosità di molti lettori. Un camionista fu pizzicato dalla polizia stradale sul raccordo Siena Firenze a San Casciano Val di Pesa per ave modificato la centralina del motore in modo tale da non usare un additivo con cui si riducono le sostanze inquinanti in uscita dagli scarichi del mezzo.

Secondo posto. Ci sono i risultati delle elezioni amministrative al secondo posto di questa classifica 2019. Lo spoglio in diretta dai seggi per sapere in tempo reali chi avrebbe vinto le elezioni di fine maggio, ha tenuto incollati i nostri lettori al sito nell’attesa di conoscere i nomi dei nuovi sindaci o di quelli confermati.

Primo posto. E’ la notizia dell’anno per i nostri lettori con circa 20mila lettori. Lo psicologo entra nell’equipe del medico di famiglia nel sistema delle cure primarie. Una notizia di carattere sociale con cui lo psicologo entra a coadiuvare il medico di famiglia e interviene nelle fasi di disagio psicologico, iniziando dalla sua individuazione per prevenirne la degenerazione in forme croniche o patologiche.