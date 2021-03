La conclusione delle lezioni scolastiche per quest’anno rimane fissata al 10 giugno per le scuole di ogni ordine e grado, tranne che per le scuole dell’infanzia che chiuderanno il 30 giugno.

Lo ha confermato in Consiglio regionale l’assessore all’istruzione Alessandra Nardini rispondendo in aula ad un’interrogazione presentata dal consigliere di Forza Italia Marco Stella.

“Al momento il governo nazionale non ha preso alcun provvedimento in materia di prolungamento del calendario, e nel caso auspichiamo il massimo confronto in sede di Conferenza Stato-Regioni” – ha detto l’assessore che ha poi concluso “dopo di che valuteremo il da farsi”.