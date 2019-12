Tutti gli appuntamenti. Capodanno in Toscana, una festa di piazza in piazza in tutte le città

Arriva la notte più lunga dell’anno e per San Silvestro le piazze toscane si preparano ad accogliere il 2020. E, come ogni veglione che si rispetti, ce n’è per tutti i gusti.

A Firenze sarà un Capodanno ‘diffuso’ tra musica e spettacoli nelle principali piazze cittadine dalla mattina del 31 dicembre fino alle prime luci del nuovo anno. In piazza Duomo protagonista il gospel con He made the moon and stars, spettacolo a cura dell’Associazione Culturale Musart, che vedrà unirsi armonicamente religiosità, passione e bellezza. Le esibizioni di due gruppi musicali si alterneranno con due reading lunari a cura di Fabrizio Checcacci mentre la presentazione e l’atteso countdown saranno affidati a Eva Edili, giornalista e speaker radiofonica. In piazza della Signoria dalle 22 alle 1 il Cirk Fantastik in collaborazione con Cirko Vertigo realizzerà, con il contributo della Cassa di Risparmio di Firenze, uno spettacolo di acrobatica e danza aerea, Vertigini Circensi, una performance di forte impatto visivo con proiezione di un video mapping sulla facciata di Palazzo Vecchio e l’accompagnamento di musiche ispirate alla luna. Piazza San Lorenzo jazz e soul dalle 22 alle 1, per la regia dell’Associazione Music Pool, con grandi protagonisti italiani e internazionali, fra cui Eric B. Turner, un grande vocalist in stile gospel, blues, r&b, funk e jazz, che aprirà la serata. A seguire James Senese, storico sassofonista e vocalist per arrivare al countdown a cura di Alessandra Cafiero, ideatrice e conduttrice di progetti come ”Scrittori in Jazz” e ”Salotto Jazz”. In Piazza Poggi dalle 22 alle 2, performance di musica dance, Dancing in the moonlight, con tre artisti molto diversi come Matthew Herbert, Interstellar Funk e Dukwa, accompagnati da installazioni di arti digitali e light design sulla facciata di Porta San Niccolò, a cura dell’Associazione Culturale Feeling. In piazza Ss. Annunziata: un capodanno per tutti i gusti, da 0 a 99 anni: sul palco, dalle 22.00 alle 01.00, una kermesse di artisti, in un’alternanza di musica e comicità, con il toscanissimo Cristiano Militello, il Prof Lorenzo Baglioni, le parodie musicali de iMasa e un super gran finale con la musica dance, suonata dal vivo dagli Eurotunz. In Piazza del Carmine: Capodanno sulla Luna: Radio Bruno porterà il rap da alta classifica di Mr.Rain e la star di X-Factor Martina Attili, e poi il cantautore fiorentino D’Iuorno, il set di DJ-V, Karaoke Contest e molto altro. A fare gli onori di casa è Bruno Enzo Ferrari, voce storica di Radio Bruno. Dalle 18.00, tra un live e un dj-set, animazione, giochi e gran coinvolgimento del pubblico si tirerà dritto fino all’una. Nella Fortezza da Basso la più lunga pista artificiale di pattinaggio sul ghiaccio d’Europa, dalle 19.00 alle 02.00, vedrà musica, animazione e street food e, dalle 23.30, ”La piazza che balla!” con dJ set Circo Nero con tanto di performance artistiche, teatro, danza e arti circensi.

Piazza dei Cavalieri e i lungarni sono la cornice scelta dall’Amministrazione comunale per i festeggiamenti del Capodanno 2019 a Pisa. La piazza ospiterà un grande spettacolo di musica, performance artistica e divertimento con protagonista Dario Ballantini in “Da Balla a Dalla. Storia di un’imitazione vissuta”, che si esibirà sul palco a partire dalle 22 fino al momento del brindisi alle 24. Uno spettacolo per ricordare e portare un tributo speciale a Lucio Dalla, visto attraverso il racconto di vita vera di Dario Ballantini che, da giovanissimo fan imitatore e pittore in erba, aveva scelto il cantautore emiliano come soggetto di mille ritratti e altrettante rappresentazioni da imitatore trasformista. Ballantini, in scena con i musicisti diretti da Francesco Benotti, racconta minuziosamente i passaggi della carriera di Dalla, cantando con una voce sorprendentemente fedele all’originale e trasformandosi “dal vivo” in lui, mentre scorrono le foto tratte dai sui disegni. L’ingresso alla piazza dei Cavalieri è libero e lo spettacolo è gratuito. Contemporaneamente allo spettacolo di Ballantini, in Logge dei Banchi si potrà ballare con la musica Rememories ’90 e a partire dalle 24 lo spettacolo pirotecnico illuminerà i lungarni per augurare un buon 2020 a tutta la città. La musica proseguirà in contemporanea in piazza dei Cavalieri e in Logge dei Banchi fino alle 01.30. Questa l’offerta di qualità proposta dal Comune a pisani, turisti e ospiti che sceglieranno di trascorrere la notte di San Silvestro nel centro storico di Pisa.

Ad Arezzo protagonista piazza Grande. Inizio alle 20 con Dj set a cura delle crew di musicisti di Arezzo e provincia, tra i quali Elia Perrone di Klang Club con il suo progetto “Spumante”. Alle 22.30 sarà la volta dell’esibizione dei The Shakers, una band live di livello nazionale, di genere rockabilly e rock’n’roll. Non solo musica in piazza ma anche laboratori di animazione per bambini dalle 21.30 a mezzanotte e mezzo all’interno del Palazzo della Fraternità dei Laici. Allo scoccare della mezzanotte brindisi accompagnato dalla musica e dallo show del maestro Enzo Scartoni, con panettone e spumante. Infine, a chiudere la serata, Frankie Hi Nrg. A seguire Ivrea Tronic Dj set.

Siena festeggia il Capodanno con “Up&Down”, lo spettacolo di Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius protagonisti in piazza del Campo. Uno spettacolo per tutti che ha come filo conduttore le relazioni, tra cui quella con le emozioni, con il tempo, con la diversità. Tra divertimento e risate la piazza avrà l’occasione di scandire il conto alla rovescia che saluterà l’arrivo del 2020. Una grande performance che sarà il centro di un cartellone di tanti eventi diffusi che animeranno la città il prossimo 31 dicembre con musica e balli in tanti angoli del centro storico.

A Empoli festa a partire dalle 22 in piazza della Vittoria con musica e fuochi d’artificio.

A Prato la Camerata strumentale “Città di Prato” ospiterà al Teatro Politeama, il concerto di San Silvestro “Sinfonie di Capodanno”, diretto da Francesco Pasqualetti con il tenore Diego Godoy. In Piazza San Francesco il concerto gratuito che avrà come protagonista la band Ex-Otago, che dal febbraio 2019 ha ricevuto tantissimi riconoscimenti rimanendo sempre fedele al proprio stile. Le vie del centro storico, con una nuova edizione diCapodanno Movie&Live Music a cura di Alessandro Rubino, diventeranno un palco e un set cinematografico a cielo aperto nella notte più spumeggiante dell’anno.

In Piazza del Duomo a Pistoia alle 22,30 concerto in piazza con The Fooots e The Good Fellas; brindisi di benvenuto al nuovo anno e, a seguire, dj set a cura di Radio web.

Un spettacolo in piazza Dante a Grosseto per festeggiare il 2020. Saranno presenti il comico Gianluca Fubelli – direttamente dalla trasmissione tv “Colorado” – e il concerto degli Abba Dancing Dream, con Filippo Caccamo mattatore sul palco in qualità di presentatore della serata. Il programma si concluderà alle 4 del mattino dopo il dj set di Roberto Target, resident deejay della discoteca Tartana e tra i più eclettici e conosciuti della Toscana.

A Lucca dalle 22 alle 2 in piazza S. Martino la 22esima Festa di Capodanno in piazza con musica, spettacolo e la consegna dei tradizionali premi “Il Lucchese dell’anno”. A Viareggio, infine, musica, giochi, divertimento e fuochi d’artificio da piazza Mazzini: in consolle il dj Marco Bresciani.

A Livorno il Capodanno sarà festeggiato sulle note dei Beatles, degli Abba con Abbadream&Orchestra e sui ritmi balcanici della Baro Drom Orkestar. La festa che avrà inizio alle 22 avrà come sfondo una “multivisione architetturale” una scenografica e suggestiva proiezione di immagini in loop proiettata sulla parete della Fortezza Nuova che si affaccia sui Fossi medicei e sulla stessa piazza della Repubblica. Ingresso libero.

Marina di Massa con la piazza Betti e il Pontile festeggeranno il San Silvestro 2019 tra intrattenimento, musica dal vivo con artisti professionisti e lo spettacolo di luci dei tradizionali fuochi d’artificio. Protagonisti sul palco saranno dalle 21 la cantante Mietta, il rapper Sensei e il dj radiofonico Nico Carminati, poi alla mezzanotte, il via ai fuochi d’artificio dal Pontile per salutare con lo spettacolo di luci e colori l’arrivo del nuovo anno.