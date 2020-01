Tweet pro Hitler. Siena, prof. Castrucci non si presenta davanti al Collegio di disciplina

Si è riunito questa mattina il Collegio di Disciplina dell’Università di Siena per le audizioni programmate in merito al procedimento disciplinare nei confronti del professore di filosofia del diritto dell’ateneo, Emanuele Castrucci, finito al centro di polemiche per il tweet inneggiante alle politiche di Adolf Hitler.

«Stupore per mancata dignità accademica» Ma il professore, informa l’università, «regolarmente convocato», è risultato assente e «ha provveduto alla nomina dell’avvocato Lorenzo Borrè del foro di Roma che ha presentato una memoria di 12 pagine. Il Collegio – spiega in una nota l’ateneo – ha preso atto con stupore di questa decisione e si è rammaricato del fatto che il collega non abbia avuto la dignità accademica di presentarsi ad un confronto tra pari. Il Collegio tornerà a riunirsi nelle prossime settimane per la stesura del parere definitivo da trasmettere al Consiglio di amministrazione per gli atti di competenza». Sono stati ascoltati, invece, come previsto, il rettore Francesco Frati, rappresentanti degli studenti di Giurisprudenza e il presidente del Comitato della didattica.