Verifiche sanitarie. Coronavirus, Piancastagnaio chiude le scuole. In corso controlli su familiari infermiera positiva a Piacenza

Chiusura delle scuole di ogni ordine e grado compresi i nidi per l’infanzia fino a giovedì 27 febbraio e divieto di svolgimento di qualsiasi attività culturale, sportiva e di ogni forma di evento per la durata di tre giorni. E’ quanto deciso dal Comune di Piancastagnaio (Si) che con il sindaco Luigi Vagaggini ha adottato un’ordinanza perché si sono rese «necessarie verifiche sanitarie».

Legami con infermiera positiva a Piacenza «Il provvedimento – ha spiegato il sindaco – è collegato alla presenza di alcuni familiari dell’infermiera di Piacenza risultata positiva al coronavirus e originari del comune grossetano di Castell’Ottieri, che sono residenti nel nostro territorio. Tengo a precisare che non abbiamo riscontrato alcun caso positivo, ma ci corre l’obbligo di fare tutte le opportune verifiche».

Controlli in via precauzionale «Inoltre – ha aggiunto Vagaggini – sul nostro comune sono presenti diverse aziende che impiegano personale proveniente sempre dal grossetano. Per tutti questi motivi – ha concluso il sindaco – abbiamo deciso, in accordo con la Asl, di prenderci tre giorni di tempo per effettuare i dovuti controlli in via precauzionale».