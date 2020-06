Zanardi, notte in terapia intensiva stazionaria ma è ancora gravissimo

E’ stazionario ma rimangono gravissime le condizioni di Alex Zanardi da ieri in terapia intensiva dopo l’incidente in handbike avvenuto vicino a Pienza. L’intervento neurochirurgico e maxillo-facciale cui è stato sottoposto all’ospedale Le Scotte di Siena è iniziato poco dopo le 19 e si è concluso poco prima delle 22. Zanardi, insieme a una trentina di amici e atleti paralimpici del suo team Obiettivo 3, stava percorrendo la sp 146 in Valdorcia per una staffetta sulla ripartenza dell’Italia dopo il coronavirus quando, alla fine di un tratto in discesa in curva, la sua handbike ha improvvisamente cambiato traiettoria finendo contro il rimorchio di un camion che transitava in direzione opposta. Da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi ed è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale. Ad assisterlo da ieri sera la moglie Daniela che era al seguito della carovana e il figlio Niccolò.

In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico.