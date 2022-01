ARGENTARIO – “A wonderful summer on a solitary beach” cantava Franco Battiato. E oggi, mentre in Parlamento è in corso la prima chiama per votare il Presidente della Repubblica, chissà se tra i papabili o i presunti tali, magari ‘bruciati’ strada facendo nel tritacarne che ha preceduto il voto e non per il sole d’agosto, il pensiero è andato, anche per un solo minuto, al meraviglioso mare dell’Argentario e a quelle domeniche in costume e pantaloncini corti.

Se c’è, infatti, qualcosa che unisce leader politici, costituzionalisti, ex presidenti del Consiglio ed ex ministri della Repubblica, e mette tutti d’accordo, è senz’altro il mare. Lo sanno bene l’ex presidente della Camera dei Deputati Pier Ferdinando Casini, l’economista Carlo Cottarelli, l’ex ministro dell’economia Giulio Tremonti, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giovanni Maria Flick e l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, che amano vivere meravigliose estati nelle spiagge solitarie dell’Argentario, per dirla alla maniera del Maestro. Chi a giocare a tennis, chi mangiare frutta sotto l’ombrellone, tra un evento mondano consumato tra Ansedonia e Porto Ercole e un tramonto goduto in silenzio.

E chissà se proprio l’Argentario, con le sue spiagge, potrà diventare il buen retiro per il prossimo Presidente della Repubblica. Ancora qualche giorno e lo sapremo.