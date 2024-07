FIRENZE – A due giorni dall’apertura dei giochi olimpici di Parigi la Toscana si conferma terra di grandi atleti e va a caccia di medaglie.

Saranno 36 gli olimpionici toscani (uno ogni 103.000 abitanti) a gareggiare nelle diverse discipline con il nuoto a farla da padrone. I toscani che andranno in vasca a Parigi sono, infatti, il nuotatore fiorentino specialista della velocità dello stile libero, Lorenzo Zazzeri con l’altro velocista fiorentino Leonardo Deplano che si è qualificato anche per la doppia distanza dei 100 stile libero. Rimanendo nel nuoto troviamo la livornese Sara Franceschi che, grazie al bronzo vinto a Doha, si è qualificata per i 400 misti e parteciperà anche ai 200 misti. Sempre nel nuoto l’Italia si è qualificata in tutte le staffette, nella 4×100 stile libero al maschile in cui sarà possibile rivedere in vasca Lorenzo Zazzeri, già argento olimpico in questa gara a Tokyo e lo stesso Deplano, mentre nella 4×200 stile libero ci sarà il primatista italiano e tesserato Rari Nantes Florentia, Filippo Megli che gareggerà an che nell’individuale dei 200 metri. Nella rana vedremo in gara anche la poggibonsese Lisa Angiolini.

Altri nuotatori toscani si sono giocati il tutto per tutto nell’ultimo appuntamento stagionale per la qualificazione a Parigi ovvero il Trofeo Sette Colli da qui il ct Cesare Butini ha definito le ultime convocazioni per la nazionale di nuoto dove troviamo l’atleta della Rari Nantes Florentia Matilde Biagiotti, la livornese Francesca Fangio nei 200 rana e il fiorentino d’adozione Matteo Restivo per i 200 dorso.

La nostra regione ha una lunga tradizione anche nel nuoto di fondo, ai mondiali di Doha il livornese Dario Verani, già oro mondiale nella 25km, ha conquistato un pass non nominale per la 10km. Sarà la pistoiese Giulia Gabbrielleschi ad usufruire del pass conquistato dalla Bridi, grazie al risultato avuto in acqua in occasione degli assoluti di nuoto di fondo che si sono disputati a Piombino, ufficializzato dalle convocazioni di Stefano Rubaudo, ct della nazionale di nuoto di fondo. Per quanto riguarda invece la fiorentina Ginevra Taddeucci, grazie al tempo nuotato nei 1500 in occasione del Trofeo Settecolli che si è svolto a Roma, ha conquistato un pass nominale sia per la distanza del mezzo fondo in piscina che per la 10 chilometri in acque libere.

Liguria in testa nel rapporto tra atleti olimpici e abitanti (agenziaimpress.it)

Restando in vasca l’Italia sarà presente a Parigi sia con il Settebello che con il Setterosa. Tra gli atleti convocati dai rispettivi ct troviamo tre pratesi: le due giocatrici Sara Tabani, Giuditta Galardi e Lorenzo Bruni del Settebello, a cui si aggiunge la fiorentina Caterina Banchelli.

Il taekwondoka livornese Simone Alessio grazie ai risultati ottenuti nel Grand Prix ha ottenuto la qualificazione negli 80 kg dove nel 2023 si è laureato campione del mondo.

Cinque i toscani convocati nella scherma: la senese Alice Volpi nel fioretto individuale e a squadre, il pontederese Filippo Macchi sempre nel fioretto a squadre e individuale, Gabriele Cimini di Pisa, per la squadra maschile di spada, il livornese Pietro Torre nella sciabola maschile sia per la prova individuale che a squadre e Irene Vecchi come quarta per la squadra di sciabola.

Per quanto riguarda l’atletica gareggeranno sia Larissa Iapichino nel lungo che Leonardo Fabbri recente campione europeo nel lancio del peso. L’Italia si è già qualificata per tutte le staffette maschili e femminili, anche qui potremo vedere atleti e atlete nostrane. Ha contribuito infatti al pass olimpico per la 4×100 la senese Irene Siragusa. A loro si è aggiunto Daniele Meucci nella maratona. Nel salto con l’asta rivedremo Claudio Stecchi. Nel mezzo giro di pista e probabilmente anche nella staffetta veloce, ci sarà la pisana Anna Bongiorni. Nella 4×400 troveremo Lapo Bianciardi, nato a Pietrasanta poi cresciuto a Firenze. Nel salto triplo ci sarà Emmanuel Ihemeje, nato a Carrara. Tra le riserve ci sono anche Samuele Ceccarelli per la staffetta veloce e il fiorentino Andrea Cosi per la marcia.

1 di 4

Nel canottaggio per l’otto femminile, troviamo la pisana Silvia Terrazzi. Nel ciclismo su strada Alberto Bettiol, fresco campione italiano sarà impegnato in entrambe le competizioni (a cronometro e in linea), mentre nella prova su pista vedremo Vittoria Guazzini.

Nella nazionale di tiro a volo saranno impegnati ben tre atleti toscani nelle prove di skeet individuali e a squadre con l’aretina Martina Bartolomei al debutto olimpico, e Diana Bacosi, residente a Cetona, a cui si aggiunge il fiorentino Gabrielle Rossetti.

Per il torneo di tennis, che si giocherà sulla terra rossa, nel singolare maschile ci sarà il carrarino Lorenzo Musetti mentre nel femminile è invece qualificata per le Olimpiadi la recente finalista di Wimbledon Jasmine Paolini.

In merito alla partecipazione olimpica delle squadre di pallavolo sia maschile che femminile si sono qualificate entrambe le squadre. Tra le fila della nazionale femminile troveremo la palleggiatrice di San Miniato, Carlotta Cambi.