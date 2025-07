Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Ultimi appuntamenti alla Limonaia di Villa Vogel di Firenze, prima della pausa estiva, per l’anteprima di Avamposti Teatro Festival del Teatro delle Donne.

“Ospiti” è lo spettacolo che l’attrice e autrice Carlina Torta e l’attore e pianista Aldo Gentileschi portano in scena sabato 19 e domenica 20 luglio 2025 (ore 21 – ingresso libero). Come possono una “anziana” bibliotecaria in pensione, che ha sempre desiderato fare l’attrice, e un “giovane” ex concertista in crisi, che si è reinventato istruttore di ginnastica pur di non affrontare il palcoscenico, condividere lo stesso tetto?

Un atto unico e tragicomico, 14 quadri inframezzati da brani musicali e da stralci di un racconto della scrittrice e poetessa Renata Viganò che scandiscono la convivenza tra due personaggi all’apparenza diversi tra loro.

Sempre alla Limonaia di Villa Vogel, lunedì 21 luglio (ore 21 – ingresso libero) Caterina Casini presenta “Messico e nuvole”, racconto passionale e drammatico di un Messico narrato attraverso i suoi artisti, seguendo il filo costruito dai meravigliosi scatti fotografici realizzati negli anni ‘30 e ‘60 da Henri Cartier-Bresson.

Caterina Casini evoca memorie e fantasie di questa terra meravigliosa, narrandone la forza che esprime, la libertà dei suoi artisti – in primo piano Frida Kahlo e Tina Modotti – la creatività che sa innalzarsi a grandissima arte senza perdere la sua radice fantastica e popolare. Si recupera la data del 13 giugno scorso, annullata per maltempo.

Avamposti Teatro Festival ripartirà giovedì 4 e venerdì 5 settembre nel Cortile di Michelozzo di Palazzo Medici Riccardi, a Firenze, con l’anteprima di “Canto per Francesca”, monologo della scrittrice Cetta Brancato per Francesca Morvillo, moglie e collega di Giovanni Falcone. Diretto e interpretato da Elena Arvigo, lo spettacolo è un omaggio, a 33 anni dalla scomparsa nella strage di Capaci, a una donna e magistrato di cui si ricordano la sensibilità, l’intelligenza e la straordinaria dedizione al lavoro, specialmente nella tutela dei minorenni.

La stagione 2025 del Teatro delle Donne è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4.

Programma sul sito www.teatrodelledonne.com