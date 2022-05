SIENA – Il Terzo polo civico ha rinunciato all’effetto sorpresa. Come annunciato da giorni, il candidato sindaco per le elezioni amministrative a Siena è Fabio Pacciani.

L’ex rettore del Bruco, e anche rettore del Magistrato delle Contrade, si è presentato questa mattina. “Metto a disposizione della città l’esperienza maturata nel mondo delle Contrade, dove nel tempo ho cercato di inserire temi che fossero slegati dall’attività tradizionale dei rioni”, ha raccontato Pacciani, che sulla propria candidatura ha aggiunto: “Il mio impegno è portare avanti le istanze dei cittadini. Il civismo, come interesse per la propria comunità, va valorizzato”. Il neo-candidato, di professione odontoiatra, si è poi soffermato sulla decisione di accettare la proposta del Terzo polo: “Io sono arrivato in corsa, però da subito mi sono riconosciuto nel loro progetto. Quindi, ho deciso di impegnarmi in prima persona”. E non ha nascosto l’ambizione: “Punto a vincere al primo turno”.

Se il nome c’è, i programmi arriveranno. D’altronde, con un anno da avanti e uno scacchiere elettorali ben lontano dall’essere definitivo, un piccolo vantaggio per Pacciani e co c’è comunque. Soprattutto perché la coalizione vorrebbe allargare la propria base: oggi composta da sei forze civiche distinte. “Non ci sono porte chiuse, ma chi arriva, si deve riconoscere nelle nostre idee”, ha aggiunto Massimo Sportelli, uno degli esponenti di punta del Terzo polo. L’invito non vale per il momento per i partiti. Quelli non sono benvenuti.