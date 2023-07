SIENA – Il Comune di Siena ha annunciato l’elenco degli ospiti che saranno a Palazzo Pubblico per assistere alla carriera del 2 luglio.

Ministro Matteo Salvini, On Galeazzo Bignami Vice Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, On.le Andrea Delmastro Delle Vedove Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, On. Augusta Montaruli, Sen. Etelwardo Sigismondi, On. Giovanni Donzelli, On. Francesco Michelotti, On. Tiziana Nisini, Sen. Guido Castelli, On. Chiara Tenerini, On. Francesco Mura, On. Luca Sbardella, Presidente Regione Toscana Eugenio Giani, Gen. dell’Arma dei Carabinieri Gruppo Forestale Marina Marinelli, Gen. dell’Arma dei Carabinieri Gruppo Forestale Alessio Nardi, Ambasciatore Roberto Martini – Vice Direttore Generale /Direttore Centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale Ministero degli Esteri, Ambasciatore Luigi Maria Vignali, Vice Direttore Generale /Direttore Centrale per le politiche migratorie e la mobilità internazionale Ministero degli Esteri, Ambasciatore di Danimarca Anders Carsten Damsgaard, Dott. Francesco Macrì – c.d.a di Leonardo Company, Sen Paolo Marcheschi, attrice Cristiana dell’Anna, attore Luca Capuano, allenatore calcio Mario Beretta