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SIENA – Il fascino senza tempo del Palio di Siena continua a esercitare un richiamo magnetico sulle massime personalità del panorama nazionale e internazionale.

In vista della Carriera del 2 luglio 2026, il Comune di Siena si appresta ad aprire nuovamente le trifore di Palazzo Pubblico a un parterre di ospiti illustri, pronti a vivere l’emozione del Corteo Storico e della corsa in Piazza del Campo. Un elenco che, come da tradizione, intreccia i fili della politica, della diplomazia, delle eccellenze dello sport azzurro e del mondo dello spettacolo.

Il legame tra la Festa senese e la tutela del mondo agricolo ed equestre sarà quest’anno fortemente rappresentato dai vertici istituzionali del settore. Tra gli ospiti in Piazza ci saranno infatti il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, il direttore per l’ippica del Masaf, Remo Chiodi, e il presidente di Ismea, Livio Proietti.

A rappresentare le istituzioni nazionali e territoriali al Palio si aggiungeranno inoltre il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, l’amministratore delegato di Invitalia, Bernardo Mattarella, il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Longo, e il presidente di Sviluppo Industriale, Domenico Tudini.

Siena si conferma poi uno straordinario crocevia diplomatico e culturale. Guardando oltre i confini nazionali, spiccano le presenze del sindaco di Toledo, Carlos Velazquez Romo, e dell’ambasciatore del Gran Ducato del Lussemburgo a Roma, Christophe Schitz. A completare il quadro internazionale della diplomazia saranno la Console Generale degli Stati Uniti, Daniela Ballard, e il Console onorario dell’Uzbekistan, Leonardo Comucci.

Per il mondo dell’arte e della cultura salirà a Palazzo il direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Arturo Galansino, affiancato dall’attrice cinematografica e teatrale Giulia Di Quilio. Non mancheranno i grandi nomi dello sport italiano, rappresentato da due commissari tecnici d’eccezione: Ferdinando “Fefè” De Giorgi, alla guida della Nazionale maschile di pallavolo, e Massimiliano Presti, CT della Nazionale di pattinaggio corsa.

Le star internazionali ammaliate

La presenza degli ospiti non fa che confermare un trend consolidato negli anni, che ha visto le trifore e i palchi di Piazza del Campo trasformarsi in un vero e proprio red carpet globale. Il Campo di Siena ha incantato di recente star internazionali del calibro del premio Oscar Eddie Redmayne, avvistato tra il pubblico durante le prove, e icone assolute della musica mondiale come Sting e Madonna, rimasta letteralmente stregata dalla bellezza magica della città.

Passando alle eccellenze di casa nostra, le scorse edizioni hanno visto sfilare grandi nomi dello spettacolo, della musica e della danza, da Roberto Bolle a cantautori storici come Edoardo Bennato, fino ad attori amatissimi dal pubblico come Pietro Sermonti, Maurizio Lastrico, Matteo Martari.

Accanto allo spettacolo, resta altissimo lo spessore delle delegazioni politiche ed estere passate da qui di recente, dalla speaker della Camera Usa Nancy Pelosi, all’ambasciatore statunitense Jack Markell, fino allo scrittore Amitav Ghosh e alla Regina Beatrix dei Paesi Bassi.

Con i rintocchi di Sunto e l’ingresso del Corteo Storico sul tufo, Siena e il Palio si preparano dunque a rinnovare il loro rito millenario davanti agli occhi del mondo.

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