Coronavirus. La provincia di Siena torna in zona arancione

La provincia dI Siena torna zona arancione Covid dalla mezzanotte di domenica. Lo hanno deciso insieme il governatore della Toscana Eugenio Giani e i sindaci del Senese in una riunione terminata intorno alle 23.30. La decisione pone fine alla settimana di zona rossa per la provincia. Nel summit, svolto on line, Giani e i sindaci hanno concordato che però, laddove ci siano comuni con numeri alti di casi positivi, potranno decidere i singoli sindaci, per i loro territori, misure straordinari tipo se sospendere la didattica in presenza a scuola, come peraltro ha già deciso di fare Siena e altri comuni.