PISA – “Pisa al 10° posto nella classifica 2022 sulla qualità della vita un altro balzo in avanti di 12 posizioni rispetto al 2021 e di ben 44 rispetto al 2018, anno del nostro insediamento: entriamo nella top ten della classifica che mette in fila le 107 province italiane”.

Lo scrive sul suo profilo Facebook il sindaco di Pisa Michele Conti commentando la classifica de Il Sole 24 Ore.

“Fra i vari indicatori c’è un risultato che mi inorgoglisce molto: siamo al primo posto in Italia nella classifica “ambiente e servizi”. Anche il nostro lavoro sulle piste ciclabili, sulla realizzazione di parchi e più in generale l’attuazione di politiche green danno i risultati sperati. La strada giusta è tracciata, andiamo avanti”.

“La provincia di Siena, risalendo undici posizioni, torna ai vertici per la qualità della vita nella classifica de Il Sole 24 Ore. La quarta posizione sulle 107 province italiane è un risultato certamente positivo e di grande soddisfazione. Ma c’è un dato su tutti che ci inorgoglisce: nell’indicatore ambiente e servizi la nostra provincia è seconda, risalendo ben 48 posizioni. Il giusto riconoscimento allo sviluppo di un territorio in cui istituzioni, forze economiche, sociali e culturali lavorano e operano in modo sinergico. La strada intrapresa è quella giusta”.

Lo sottolinea David Bussagli, Presidente della Provincia di Siena commentando la classifica sulla Qualità della Vita, realizzata da Il Sole 24 Ore.

“Questi risultati, sono merito dello sforzo di tutti coloro i quali si adoperano per assicurare lo sviluppo del territorio nelle due dimensioni dell’attenzione all’ambiente e ai servizi per i cittadini” conclude Bussagli.