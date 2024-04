SIENA – Al termine di una lunga requisitoria, durata oltre 5 ore, per il pm Sara Faina c’è una sola conclusione: chi ha ucciso Anna Maria Burrini il 26 settembre 2022 in via Largo Sassetta, a Siena, merita l’ergastolo.

Imputati due cittadini di nazionalità ucraina, che avrebbero ammazzato la donna, 81 anni, a seguito di un tentativo di rapina fallito. Come ha evidenziato il magistrato, che ha contestato la premeditazione del gesto, in precedenza la donna sarebbe stata narcotizzata senza successo. A quel punto l’uomo avrebbe preso un laccio da scarpe, strangolandola. Faina ha sottolineato la corresponsabilità della nipote dell’omicida. Per entrambi ha chiesto anche l’isolamento diurno: dodici mesi per l’assassino, otto mesi per la donna. Il 22 aprile parola alle difese