VINCI – Un cadavere completamente carbonizzato è stato rinvenuto a Vinci (Firenze).

La scoperta è stata fatta dai vigili del fuoco ieri ntorno alle 21.30 dalla base di una legnaia in via di Faltognano, dove era stato appena spento un incendio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Empoli e del Nucleo Investigativo di Firenze per i rilievi. Dai primi accertamenti, gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un evento accidentale o autolesionistico.

Davanti all’ingresso dell’abitazione adiacente, alcuni minuti prima, una donna – proprietaria della casa – è stata aggredita da un giovane, probabilmente il figlio. Il ragazzo l’ha colpita con un martello mentre rincasava. Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio e verificare eventuali collegamenti.

