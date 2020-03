L’Amministrazione comunale comunica che il tampone eseguito dal Sindaco Danilo Maramai è risultato negativo. Pertanto, in accordo con le autorità sanitarie, può considerarsi terminato il periodo di autoisolamento a cui si era sottoposto in via precauzionale.

Non avendo riscontrato alcun tipo di sintomo è terminato anche il periodo di autoisolamento volontario dei due impiegati comunali della biblioteca comunale.