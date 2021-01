Dal Comune di San Quirico d’Orcia contributi per micro e piccole imprese del commercio, turismo, ristorazione e artigianato

Un contributo di importo massimo di 500 euro a favore delle micro, e piccole imprese del commercio, del turismo, della ristorazione, del terziario e dell’artigianato.

E’ quanto previsto dall’Amministrazione comunale con un bando finalizzato al sostegno delle spese di gestione ma anche per iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza.

“Una nuova misura a supporto, in questa delicata fase di ripartenza, – spiega il Sindaco Danilo Maramai – delle piccole e micro attività del nostro tessuto commerciale e artigianale. Chi ha dovuto far fronte con le chiusure di questa emergenza pandemica, potrà contare anche su questa tipologia di intervento per far fronte a spese immediate”.

Le domande per la concessione di contributi devono pervenire al Comune di San Quirico d’Orcia, a pena di esclusione, entro e non oltre il 12 febbraio (dopo proroga) mediante compilazione del modulo di domanda allegato all’avviso scaricabile dal sito istituzionale. Nel bando, che è pubblicato sono contenute tutte le informazioni, i requisiti per l’ammissione e le tipologie dei contributi che possono essere oggetto di domanda. Le risorse possono essere utilizzate anche per l’acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti per fronteggiare il mutato contesto in cui le imprese si trovano ad operare