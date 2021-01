Il Carnevale di San Gimignano accade on line ai tempi del Coronavirus

Il carnevale di San Gimignano non cede il passo al coronavirus e si reinventa approdando in rete.

Di fronte alle restrizioni imposte per il contenimento della pandemia, l’organizzazione a cura dell’Associazione Carnevale di San Gimignano, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha pensato una nuova formula della manifestazione da vivere in rete. Non potrà tenersi la tradizionale e affascinante parata dei carri realizzati dalle contrade ma la manifestazione rivivrà tutta la sua magia e soprattutto tutta la sua storia quasi secolare ogni domenica di febbraio sulle pagine facebook San Gimignano Accade Online e Comune di San Gimignano e instagram San_Gimignano. Protagonisti, anche con video inediti, saranno gli attori principali del carnevale, coloro che dietro le quinte o in prima fila hanno fatto sì che la manifestazione si tenesse ogni anno diventando un punto di riferimento in tutta la Toscana

Il via mercoledì 3 febbraio alle ore 18.30 con l’incontro on line “Facciamo lo stesso il carnevale” dove saranno protagonisti Marco Lisi in rappresentanza della Pro Loco di San Gimignano, lo storico locale Leonardo Antognoni che negli anni ha approfondito gli studi sul carnevale, il presidente dell’associazione Carnevale di San Gimignano Mattia Salvi e l’assessore alla cultura del Comune di San Gimignano Carolina Taddei.

«Il Carnevale di San Gimignano affonda le proprie radici in una lunga tradizione, con i primi documenti storici che risalgono al 1926. Ma, molto probabilmente, i corsi mascherati dei carri, sotto le torri, alimentati dalla rivalità fra l’Arcinobil contrada di Piazzetta e la nobil contrada di Maremma, hanno anche origini precedenti, proprio per questo non potevamo lasciar passare il mese di Febbraio senza pensare al nostro carnevale – spiega Mattia Salvi, presidente del Carnevale di San Gimignano – È un enorme dispiacere per noi dover rinunciare a questa edizione. Negli ultimi anni il nostro lavoro ha avuto un successo sempre maggiore, con tante famiglie che si muovono da tutta la valdelsa e non solo per partecipare alle nostre sfilate. Questo anno di pausa, preso a malincuore, ci darà un ulteriore slancio per organizzare al meglio il Carnevale 2022. San Gimignano, i suoi bambini e la cittadinanza se lo meritano.

E chi sa se nel mese di febbraio sarà possibile, se le norme lo consentiranno, di fare un piccolo omaggio al Carnevale, nonché una piccola sorpresa alla nostra comunità!».

L’appuntamento on line con interviste e video inediti si ripeterà ogni domenica di febbraio alle ore 18.30.