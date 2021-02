San Quirico d’Orcia, il Covid non frena la voglia di libri e letture. Oltre 900 prestiti nell’anno della pandemia

Pandemia e Covid non frenano la voglia di leggere. Lo dimostrano i numeri della Biblioteca Comunale che nel 2020, nonostante lockdown e chiusure, ha effettuato 939 prestiti non solo alla cittadinanza ma anche alle scuole. Seppur limitati nello svolgimento delle proprie attività, infatti, gli istituti hanno richiesto 202 libri.

Bonus libri

E per incrementare la passione per volumi e letture, il Comune di San Quirico d’Orcia ha lanciato a fine dicembre 2020 l’iniziativa “Un libro per Natale”, un buono spesa da 20 euro per l’acquisto di libri per tutti i bambini e i ragazzi residenti fino a 12 anni. Ad ora sono stati erogati 173 buoni e visto il successo dell’iniziativa il bonus è stato prorogato e rimarrà aperto fino all’8 marzo con l’ampliamento della fascia di età dei beneficiari. Possono richiedere il buono tutti coloro che sono nati negli anni 2020 (misura dedicata ai nuovi nati) e 2002, 2003, 2004 e 2005.

Biblioteca sempre aperta

L’amministrazione comunale ricorda a tutti i cittadini che la biblioteca comunale è aperta, il lunedì e il giovedì con orario 15-17,30; il martedì, il mercoledì e il venerdì con orario 10-13 e il sabato dalle ore 9 alle 13.

Info: Biblioteca Comunale, tel. 0577 899724/25 – e-mail: biblioteca@comune.sanquiricodorcia.si.it