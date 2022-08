SIENA – Lunedì 29 agosto alle ore 18 a Siena (Bastione San Domenico), nell’ambito della rassegna “Una Fortezza di libri”, Typimedia Editore in collaborazione con la Biblioteca Comunale degli Intronati presenta due volumi dedicati alla scoperta delle bellezze della città e del territorio: “Siena Explora. Guida della Città del Palio in 101 luoghi e 10 itinerari tematici” e “Siena e le Terre senesi, le 100 meraviglie (+1)”. Sarà un pomeriggio speciale in compagnia di Orlando Pacchiani e Daniele Magrini, giornalisti e curatori dei volumi, Fabio Muzzi, autore degli scatti fotografici, Rossella Lezzi, Presidente di Federalberghi Siena, e Luigi Carletti, editore Typimedia. A moderare la presentazione sarà Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca Comunale degli Intronati.

I volumi – Fresca di stampa, “Siena Explora. Guida della Città del Palio in 101 luoghi e 10 itinerari tematici”, a cura di Orlando Pacchiani con le foto di Fabio Muzzi, è la nuova proposta Typimedia per la collana di slow travel “Le Tartarughine”. Una guida, un compagno di viaggio per scoprire Siena in modo non convenzionale. Dalla meravigliosa Piazza del Campo ai vicoli del centro storico, fino ai percorsi meno noti da esplorare a passo lento in 101 luoghi simbolo e 10 itinerari tematici. Per riscoprire il piacere di perdersi nella storia e nelle strade delle Contrade senesi.

Curato da Daniele Magrini con gli scatti mozzafiato di Fabio Muzzi, “Siena e le Terre senesi, le 100 meraviglie (+1)” è un racconto di immagini e parole per un’immersione totale nei colori, i profumi, i sapori del territorio. Dal centro cittadino con i suoi vicoli, le sue discese e salite, le torri, gli archi, i rioni storici delle Contrade, all’incantevole campagna senese, attraversata da borghi antichi e pievi che resistono nel tempo. Un itinerario di bellezza lungo 100 tappe (+1) da gustare con lentezza.