SIENA – Un altro bel risultato arriva all’IIS “S. Bandini” di Siena, Adele Fongaro della classe IV A Grafica si è aggiudicata il terzo posto al concorso Nazionale Istituti Tecnici Grafica che si è tenuto a Busto Arsizio lo scorso 27 aprile.

Il concorso si è svolto in due giornate, gli studenti hanno realizzato loghi e altri strumenti di marketing che sono stati abbinati all’ attività di un ente nazionale, per l’edizione 2023 si è trattato del Panathlon International. Gli studenti provenienti da numerose regioni d’Italia si sono cementati nella realizzazione di materiale coordinato per l’Assemblea elettiva del Panathlon International che si terrà a Rapallo il 29 marzo 2024 e di un pieghevole a due o tre ante per illustrare la storia e le conquiste del Panathlon negli ultimi dieci anni. La nostra Adele accompagnata dal Prof. Pietro Solari si è aggiudicata il terzo posto con questo interessante lavoro.

Complimenti a Adele e al Corso Grafica del “Bandini”.

Il progetto vincitore