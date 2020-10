Coronavirus. Insieme per fermare il Covid, a Siena servizi coordinati tra Forze dell’Ordine, Asl e ospedale

Insieme per fermare Covid-19. E’ quanto è stato deciso oggi nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Siena, presieduto dal Prefetto Maria Forte ed al quale hanno partecipato il presidente della Provincia Silvio Franceschelli, l’assessore Francesca Appolloni per il Comune di Siena, i vertici delle Forze di Polizia ed i direttori sanitari della Asl Toscana Sud Est e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.

Il Prefetto: «Mantenere alto livello attenzione» «Nei mesi scorsi questo territorio ha saputo contrastare con efficacia la diffusione del Covid-19, grazie al grande senso di responsabilità dei cittadini ed all’impegno di tutte le istituzioni – ha detto il Prefetto Forte – Oggi che assistiamo ad una ripresa dei contagi dobbiamo proseguire su quella stessa strada, coordinando al meglio i nostri sforzi e mantenendo alto il livello di attenzione di tutti sulla necessità di difenderci a vicenda con i semplici accorgimenti che ormai consociamo bene: distanziamento e mascherine».

I presidi nei mercati, alle fermate dei bus e in luoghi della movida Come già avvenuto nei mesi scorsi e come sollecitato a livello nazionale dal Ministero dell’Interno, le Forze di Polizia statali e le Polizie locali coordineranno le proprie attività per garantire l’efficacia dei controlli sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19 nei punti, contesti ed eventi ritenuto potenzialmente critici, come mercati, principali fermate del trasporto pubblico negli orari di punta, centro storico, luoghi della movida.