Condannati per tortura e lesioni aggravate in concorso 10 agenti di polizia penitenziaria del carcere di Ranza a San Gimignano (Siena).

Per loro una pena dai 2 anni e 3 mesi ai 2 anni e 8 mesi.

E’ la sentenza del giudice del Tribunale di Siena Jacopo Rocchi giunta dopo quasi 3 ore di camera di consiglio.

Ecco le reazioni a caldo dei legali difensori degli agenti, del detenuto oggetto del presunto pestaggio e del Garante dei Detenuti