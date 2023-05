MONTEPULCIANO (SI) – Si sono appena conclusi al Teatro Poliziano di Montepulciano i festeggiamenti per i 25 anni della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, una realtà ben consolidata sul territorio nonché esempio virtuoso di partnership tra pubblico e privato per lo sviluppo della destinazione.

L’intenzione è stata quella di fare il punto e raccontare agli operatori, alle Istituzioni presenti, alle scuole della zona, il lavoro portato avanti per decretare il valore che la Valdichiana Senese che oggi ha: un riconoscimento sentito a carattere nazionale ed internazionale spinto dalla sua offerta turistica variegata che ruota intorno alla bellezza, alla cultura, alla natura, all’enogastronomia.

Nell’appuntamento a cui hanno preso parte Unicredit, Roberta Garibaldi e Lonely Planet – in qualità di partners – si è dato fortemente peso alla nuova iniziativa che la Strada del Vino Nobile di Montepulciano ha messo in piedi proprio con il supporto della casa editrice americana. Lonely Planet, infatti, ha presentato “48 ore in Valdichiana Senese”, un video realizzato ad hoc che si pone l’obiettivo di mettere in luce alcuni caratteri della destinazione magari meno noti al grande pubblico impiegando la bellezza delle immagini e le voci di alcuni personaggi del luogo che vivono i borghi di questo angolo del Sud della Toscana.

Il risultato è un viaggio, un invito a scoprire di più, grazie ad immagini mozzafiato e alle parole di Bruna Caira, Direttrice della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, Mattia Bischeri, archeologo e Assessore del Comune di Chiusi e Judy Diodato del Cantiere Internazionale d’Arte.

Il progetto editoriale “48 ore a…” di Lonely Planet è supportato da UniCredit e rientra nel progetto Made4Italy. Quella tra la casa editrice, editore di riferimento del settore turistico, e UniCredit è una collaborazione che dura da 3 anni, nata dopo la pandemia Covid-19, con l’obiettivo di raccontare i territori con una chiave di narrazione diversa. Finora i video realizzati sono otto e ora a essere protagonista è la Valdichiana Senese.

“L’obiettivo di questi video non è informare la nostra community in modo preciso e puntuale su una destinazione – ha spiegato Giulia Grimaldi, Content Strategist Lonely Planet, che ha presentato il video. L’idea è piuttosto quella di creare una suggestione: incuriosire i viaggiatori, far venire loro il desiderio di visitare un determinato luogo, andare lì e scoprire da soli il resto”.

Guarda il video