Nelle ultime 24 ore, infatti, era stato attivato il sondaggio tra le due fotografie finaliste che hanno totalizzato 1.490 voti validi, di cui 505 su Facebook e 985 su Instagram. La foto “Pisa e il 63esimo Giro d’Italia” ha vinto con 251 voti validi su Facebook (49,7%) e 523 voti validi su Instagram (53%) per un totale di 774 voti. Mentre la foto giunta al secondo posto, scattata nel 2006 davanti al Lungarno Pacinotti, ha ottenuto 254 voti su Facebook (50,3%) e 462 su Instagram (47%) per un totale di 716 voti.

Nella foto vincitrice è rappresentato Francesco Moser in maglia rosa, durante la tappa a cronometro Pontedera-Pisa di 36 km che si svolse il 20 1980. La foto ritrae il grande campione durante il suo passaggio in via Contessa Matilde. L’autore, Alessandro Giani, il giorno dello scatto aveva 16 anni e realizzò la foto con una reflex Fujca con obbiettivo da 50mm.

Nella prima fase del contest (8-16 aprile) erano state votate sempre, su Facebook e Instagram, le 20 fotografie partecipanti totalizzando complessivamente 641 Mi Piace. A selezionare le immagini era stata la commissione di esperti composta dal fotoreporter Massimo Sestini, in qualità di presidente, Fabio Muzzi, fotografo, e Guido Bettini, fotografo del Comune di Pisa.

Venerdì 9 maggio, presso l’atrio di palazzo Gambacorti, sarà infine inaugurata l’omonima mostra “100 anni di passione. Pisa e il Giro d’Italia” dove saranno esposte tutte le 20 foto selezionate per il contest fotografico e si svolgerà la premiazione ufficiale del vincitore. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente fino a martedì 20 maggio, quando Pisa tornerà ad essere città arrivo di tappa del Giro d’Italia. Anche questa volta il anni dopo lo scatto della foto vincitrice.