Tempo lettura: 5 minuti

SIENA – Dallo Scoppio del Carro ai giardini in fiore, la Toscana celebra la Pasqua tra emozioni, colori e sapori.

Pasqua in Toscana è un’esperienza che va ben oltre la semplice vacanza: è un viaggio attraverso secoli di tradizione, scorci mozzafiato e atmosfere da cartolina. Dal 18 al 21 aprile 2025, la regione si trasforma in un palcoscenico vivente dove storia, natura e buon cibo si incontrano in una sinfonia perfetta.

Approfittando delle festività pasquali la Toscana offre la possibilità di unire relax ad appuntamenti culturali, benessere a paesaggi. Ecco la guida con tutti gli appuntamenti da non perdere.

Tradizioni pasquali imperdibili

Scoppio del Carro – Firenze, 20 aprile

Un rito che incanta ogni anno fiorentini e turisti. Davanti al maestoso Duomo, un antico carro pirotecnico viene trainato da buoi fino a Piazza del Duomo e acceso grazie alla “colombina”, un razzo a forma di colomba che vola lungo la navata centrale. Un mix di fede e folklore che risale all’epoca delle Crociate.

Via Crucis vivente – Grassina, 18 aprile

Nel borgo di Grassina, a pochi chilometri da Firenze, va in scena una delle più intense rievocazioni della Passione di Cristo d’Italia. Oltre 500 figuranti in costume animano le vie del centro storico, tra musiche, luci e una scenografia naturale che rende l’esperienza profondamente toccante.

Processione del Venerdì Santo – Castiglione della Pescaia, 18 aprile

Nella pittoresca cornice del borgo marinaro, la processione con oltre 200 figuranti attraversa il centro al calare del sole. Le fiaccole, il silenzio e i costumi d’epoca creano un’atmosfera intensa, tra spiritualità e suggestione.

Esperienze nella natura

Pasquavela – Porto Santo Stefano, 18-21 aprile

Il mare dell’Argentario si colora con le vele spiegate della “Pasquavela”, storica regata che richiama velisti da tutta Italia. Anche per chi resta a terra, lo spettacolo è garantito: le imbarcazioni sfrecciano davanti al lungomare, regalando uno sfondo perfetto per le foto di primavera.

Passeggiate nei giardini di Firenze

In primavera, Firenze sboccia. I giardini di Boboli, Villa Bardini e il romantico Giardino delle Rose sono perfetti per una pausa di bellezza tra glicini in fiore, viste panoramiche sull’Arno e profumi delicati che anticipano l’estate.

Soggiorno al Castello di Gargonza

Immerso tra le colline della Val di Chiana, il Castello di Gargonza offre una pausa incantata tra mura medievali, caminetti accesi e panorami mozzafiato. Perfetto per chi cerca tranquillità senza rinunciare all’autenticità.

Attività per famiglie

S-Passo al Museo – 17-22 aprile

Un’iniziativa diffusa in tutta la Toscana: musei grandi e piccoli aprono le porte ai più piccoli con laboratori, giochi, cacce al tesoro e attività creative. Imparare divertendosi? A Pasqua si può!

PISTOIA – Musei aperti, visite guidate, mostre e concerti

A Pistoia, sabato 19, domenica 20 e lunedì 21 aprile, Musei Civici, luoghi di culto, spazi espositivi e monumenti rimarranno straordinariamente aperti per consentire al pubblico di scoprire il grande patrimonio culturale della città.

I Musei Civici (Museo Civico d’arte antica, Spedale del Ceppo, Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e la mostra “Dalla città al museo”) saranno aperti con orario continuato dalle 10:00 alle 18:00, mentre la chiesa di San Jacopo in Castellare, affacciata su piazza dello Spirito Santo, sarà visitabile gratuitamente sabato, domenica e lunedì con orario 10:00-13:00 / 15:00-18:00.

Anche quest’anno prosegue il progetto di alternanza scuola-lavoro “Ambasciatori dell’arte”, realizzato con l’Istituto “F. Pacini” di Pistoia: gli studenti guideranno i visitatori nei musei civici durante le festività, anche in lingua straniera.

Tra i luoghi di culto aperti alla visita turistica con orario 10:00-18:00 (domenica esclusi gli orari delle celebrazioni): la Cattedrale di San Zeno, con possibilità di ammirare l’Altare Argenteo, la chiesa di Sant’Andrea con il celebre pulpito di Giovanni Pisano, San Bartolomeo in Pantano, San Paolo Apostolo, San Giovanni Fuorcivitas e la Basilica della Madonna dell’Umiltà.

A Palazzo Buontalenti prosegue la mostra Daniel Buren. Fare, disfare, rifare, visitabile anche durante le festività, così come le sedi di Pistoia Musei: l’Antico Palazzo dei Vescovi, il Museo di San Salvatore e il Centro di Documentazione Giovanni Michelucci.

La Fortezza Santa Barbara, uno dei luoghi simbolo della città, sarà accessibile gratuitamente dalle 8:30 alle 13:30. Aperta anche Pistoia Sotterranea, con tour guidati su prenotazione.

MONTEPULCIANO – Mostre, recital lirici, musica barocca e attività all’aperto

Nel borgo rinascimentale di Montepulciano, il fine settimana pasquale sarà animato da una combinazione perfetta di arte, musica e natura.

Il Festival di Pasqua entra nel vivo:

Sabato 19 aprile , alle ore 18:30, nel Salone di Palazzo Contucci , il recital “ Bestiaire musical ” con il mezzosoprano Marina Comparato e il pianista Gianni Fabbrini , con musiche ispirate al mondo animale firmate Poulenc, Ravel, Chabrier, Offenbach e Lecocq.

, alle ore 18:30, nel Salone di , il recital “ ” con il mezzosoprano e il pianista , con musiche ispirate al mondo animale firmate Poulenc, Ravel, Chabrier, Offenbach e Lecocq. Lunedì 21 aprile, ore 17:00, nella Chiesa del Gesù, concerto dell’ensemble zurighese I Baroccoli, con musiche di Lully, Vivaldi, Handel, Bach e altri grandi autori barocchi.

Presso il Museo Civico Pinacoteca Crociani, a due passi da Piazza Grande, è visitabile la mostra “Il Capodanno toscano al Museo di Montepulciano”, dedicata all’Annunciazione tra arte e libri antichi. Il museo, aperto tutti i giorni (escluso martedì) dalle 10 alle 18, consente, con biglietto unico, anche l’accesso alla Torre del Palazzo Comunale per una vista mozzafiato sui paesaggi toscani.

Da non perdere anche gli appuntamenti della 24ª stagione de “I Concerti di Palazzo Ricci”:

Venerdì 18 aprile , ore 11:30, l’Orchestra giovanile di Burscheld si esibirà all’Auditorium Falcone in una “ Matinée Latino-americana ”.

, ore 11:30, l’Orchestra giovanile di si esibirà all’Auditorium Falcone in una “ ”. Sempre venerdì alle 18:00 e sabato 19 alle 17:00, concerti di musica da camera del SoNoRo Festival Bucarest a Palazzo Ricci.

Per chi desidera vivere la Pasquetta all’aria aperta, lunedì 21 aprile torna la tradizionale Festa alla Casetta nella Riserva Naturale del Lago di Montepulciano, con:

gara di pesca per bambini (dalle ore 8:00),

passeggiata guidata “Tour del Chiaro” (ore 9:00),

attività di fattoria didattica (dalle ore 11:30),

gite in battello solare sul lago (11:30–17:30).

Bar e stand gastronomici attivi per tutta la giornata. Il traffico è limitato e l’accesso finale avviene con navetta gratuita.

Gli appassionati di escursioni possono esplorare i 100 km di percorsi di “Montepulciano Active”, da percorrere a piedi, in bici o a cavallo (active.montepulcianoliving.it). Chi invece si muove su due ruote può scegliere uno dei quattro itinerari di “Montepulciano in moto”, tra borghi, sterrati e panorami mozzafiato

Montecatini Terme: una Pasqua per i più piccoli

La nota località termale si veste a festa con eventi pensati per tutta la famiglia: spettacoli di burattini, attività all’aria aperta, cacce al tesoro nei parchi e laboratori creativi animano le giornate pasquali in un contesto rilassante e curato.

Arte e gusto per palati curiosi

Musei aperti a Firenze

Approfitta dei giorni di festa per visitare i grandi classici come gli Uffizi, la Galleria dell’Accademia o Palazzo Pitti, ma anche per scoprire gemme meno note come il Museo Horne o il Museo di San Marco. La cultura non va in vacanza, e la bellezza è dietro ogni angolo.

Degustazioni in Maremma

Nel cuore più selvaggio e autentico della regione, la Maremma toscana accoglie i visitatori con cantine aperte, degustazioni di vini rossi corposi e prodotti tipici come salumi, formaggi e olio EVO. “Il Far West della Toscana”, come lo ha definito il cantautore Lucio Corsi, è un viaggio nei sapori che raccontano storie di terra, vento e tradizione.

