materiale sequestrato ai minorenni
Tempo lettura: < 1 minuto

Inchiesta della Digos di Siena che ha denunciato 13 minorenni residenti nella provincia senese. I minori sono accusati di una serie di reati, dalla propaganda di ideologie di estrema destra, fascista e nazista, alla detenzione di materiale illecito, compresi video e immagini pedopornografiche.

L’operazione, coordinata dagli investigatori locali e battezzata “Format 18” — nome che gli indagati avrebbero usato online e riconducibile a un gruppo neonazista russo con base a Mosca — ha portato a perquisizioni e sequestri a casa dei minorenni.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i minori condividevano in chat messaggi di odio e violenza e mostravano simboli e oggetti recanti il logo del Terzo Reich, oltre a immagini raffiguranti Adolf Hitler.

Le accuse contestate ai tredici giovani minorenni comprendono propaganda di idee fondate sull’odio razziale ed etnico, detenzione illegale di armi e detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Unanime la condanna delle ististuzioni e della politica. L’arcivescovo di Siena, cardinale Augusto Paolo Lojudice, ha parlato di “segnale preoccupante di un disagio profondo che colpisce i giovani e che deve interrogare soprattutto noi adulti sui modelli proposti alle giovani generazioni”.

Denunciati minorenni nel senese. Erano vicini all’estrema destra. Sequestrato materiale pedopornografico

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it
CLICCA QUI
Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana
Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE