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C’è anche Antonella Bundu tra gli arrestati della Flotilla. Le mani dietro la schiena bloccate da un laccio nero. Un sacco della spazzatura in una mano. Forse, con i pochi effetti personali che è stata in grado di portare con sè. Pantaloni neri, maglia azzurrina e capelli raccolti con un fazzoletto.

Sono le immagini shock dell’arresto di Antonella Bundu, anche lei tra i fermati a bordo della Flotilla dall’esercito israeliano. Insieme alla ex candidata alla presidenza della Regione Toscan, ci sono anche altri toscani.

Si tratta di Claudio e Federico Paganelli, residenti a Livorno e Collesalvetti per i quali subito si è attivato il sindaco della città labronica, Luca Salvetti, scrivendo al Prefetto e al ministro degli esteri.

Tra gli arrestati della flotilla c’e’ anche Alfonso Coletta, anestesista senese in pensione che si era imbarcato sulla nave Family insieme ad altri medici e infermieri, ma che poi l’organizzazione ha spostato sulla Azur.

Tra gli arrestati, di Firenze, come la Bundu anche Dario Salvetti. Anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro, è intervenuta, confermando di seguire con attenzione i concittadini e dicendo di essere in contatto con il Console onorario di Israele per la Toscana, l’Emilia-Romagna e la Lombardia Marco Carrai.

“Quello che sta succedendo è grave e inaccettabile – ha detto Funaro -. Seguiamo con apprensione quanto sta accadendo alla Global Sumud Flotilla. Antonella Bundu, Dario Salvetti e tutti gli attivisti devono essere liberati. Il governo deve pretendere il loro rilascio immediato”.

Gli arrestati sono stati filmati e fotografati inginocchiati e bendati. Le immagini sono state pubblicate dal ministro israeliano Ben Gvir. Al momento gli attivisti fermati dall’estercito israeliano si trovano nel centro di detenzione di Ketziot.

Le reazioni istituzionali

Ferma e unanime la condanna delle istituzioni italiane. Primo tra tutti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha parlato di “trattamento incivile di persone fermate illegalmente’ e che definisce “infimo’ il gesto del ministro israeliano”. Dura anche la premier Giorgia Meloni che parla di gesto “Inaccettabile, superata la linea rossa’, mentre il ministro degli esteri Antonio Tajani, chiede “le scuse di Israele” e convoca l’ambasciatore.

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