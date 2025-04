Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE Persistono in Toscana condizioni meteo perturbate, con nuovo aumento dell’instabilità per la giornata di domani, mentre per Pasqua e Pasquetta è probabile l’arrivo di una nuova perturbazione.

Giovedì 17 aprile, ad esempio, sarà caratterizzata da piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o breve temporale e con una rapida formazione di un profondo minimo di pressione tra il Mar di Corsica, il Mar Ligure e il Tirreno Settentrionale, associato temporaneamente a venti di burrasca di scirocco sull’Arcipelago e localmente sulla costa.

Alla luce di queste previsioni la Sala operativa unificata della Protezione ha emesso un bollettino di criticità che prevede un codice arancione per mareggiate e vento forte nel tratto della costa maremmana, dove sarà in vigore anche un codice giallo per temporali forti, che coinvolgerà anche la costa piombinese. Codice giallo per mareggiate e vento forte anche su tutto il resto della costa toscana.

Per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, il codice sarà giallo per l’intera giornata di giovedì su quasi tutto il territorio regionale, con esclusione di Alto Valdarno, Mugello, Romagna toscana e Valtiberina. Aggiornamenti su http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

Purtroppo anche le giornate pasquali non sembrano volgere al bel tempo. Dopo un miglioramento tra venerdì e sabato, infatti, per Pasqua non è escluso l’arrivo di una nuova perturbazione sin dal mattino al Nordovest e in Sardegna, nel pomeriggio sono attesi dei fenomeni anche verso Toscana, Umbria e Lazio. Per il Lunedì dell’Angelo gli ultimi aggiornamenti indicano rovesci alternati a sole sulle regioni centrali, mentre la situazione potrebbe essere asciutta e soleggiata al Nord ed al Sud.