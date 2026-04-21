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SIENA – I giochi sono fatti o quasi. L’unica variabile risiede nei quattro nomi che accompagneranno Riccardo Coppini nel prossimo quadriennio ai vertici della Fondazione Mps.

https://www.agenziaimpress.it/riccardo-coppini-il-notaio-senese-pronto-a-guidare-la-fondazione-monte-dei-paschi/

Della lista, che dovrà essere consegnata domani entro le 12.30, farebbero parte Riccardo Vaselli e Monica Barbafiera, entrambi vicini al centrodestra e che possono essere riconfermati, più l’ex prefetto Renato Saccone e l’avvocato Filomena Convertito. Potrebbe però rientrare nei giochi Alessandro Piccini, che adesso fa parte della Deputazione generale. A quel punto è possibile che sia “sacrificato” Vaselli. Nel pomeriggio ci sarebbe stata una riunione tra alcuni deputati espressione di centrodestra per chiudere il cerchio.

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