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Tutto pronto per una nuova edizione festa provinciale dell’Avanti, in programma a San Quirico d’Orcia (parco Carlo Sorbellini) dal 31 luglio al 2 agosto prossimi.

L’annuale appuntamento estivo dei socialisti unisce, come da tradizione, il dibattito politico alla buona cucina a momenti di intrattenimento.

“Si tratta – spiega il segretario provinciale del psi di Siena Alfredo Ardanese – di una festa organizzata su tre giorni pensata per far dialogare generazioni diverse, riscoprire i valori della solidarietà e della partecipazione politica attiva e offrire un punto d’incontro stimolante per quanti a sinistra sono alla ricerca di dialogo e confronto. Per il Psi nazionale, ma anche provinciale, si tratta di un’occasione ulteriore per consolidare il progetto politico “AVANTI”, già presente e forte in molte regioni e che si candida a il soggetto politico per le prossime elezioni politiche, con l’obiettivo per i socialisti di riconquistare un ruolo da protagonisti sulla scena politica Italiana”.

Il programma degli incontri

Il programma propone una serie di confronti politici, tavole rotonde e molti ospiti della politica nazionale e locale, amministratori, esponenti del mondo del lavoro e sociale, giornalisti. Tra i temi che saranno affrontati il lavoro, diritti, ambiente e futuro del territorio.

L’apertura, venerdì 31 luglio (ore 17.30) è dedicata ai temi della parità di genere, in occasione dell’80° anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne. Titolo dell’incontro: “Lavoro al femminile, welfare e differenza di genere sul lavoro”, con Lucia Maccari, presidente del Consiglio comunale di Montepulciano, Claudia Bini, avvocata e consigliera di fiducia ASL Sud Est senese per la parità di genere e associazione “Donna Chiama Donna”, Rita Vargiu, avvocata del Foro di Prato e componente della segreteria della Federazione di Prato del Psi, Margherita Belelli, studentessa. Modera Martina Cardosi, della segreteria nazionale del Psi.

Sabato 1 agosto (ore 10.30) incontro dedicato alla politica regionale con “Socialisti, Riformisti, Europeisti, Civici. Progetto per la Toscana”. Partecipano Federico Eligi, consigliere regionale +Europa, Marco Remaschi, coordinamento “Progetto Avanti”, Pierluigi Piccini, lista civica “Per Siena”, Gerardo Labellarte, responsabile nazionale enti locali Psi. Modera Giorgio Del Ciondolo della segreteria nazionale Psi.

Avanti Psi con Enzo Maraio

A seguire (ore 11.30) incontro dedicato a “Avanti PSI: elezioni Politiche 2027”. Introduce Alfredo Ardanese, segretario provinciale Federazione di Siena Psi. Con Giada Fazzalari, direttrice de “L’Avanti della domenica”, Giorgio Del Ciondolo, segreteria nazionale Psi. Modera Stefano Bisi, giornalista. Conclusioni di Enzo Maraio, segretario nazionale Psi.

Ambiente e lavoro

Dopo la pausa per il pranzo, la ripresa (ore 15.30) è dedicata ai temi dell’ambiente con “Generazione Comunità: condividere l’energia nelle Terre di Siena”, con Grazia Torelli, sindaca di Chianciano Terme, Giacomo Grazi, sindaco di Torrita di Siena, Edo Zacchei, sindaco di Sinalunga e presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, Michele Vannuccini, progettista CER Torrita, Sinalunga e Montepulciano, Guido Bombagli, presidente CER Chianciano Terme, Graziella Giani, assessora all’ambiente del Comune di Chianciano Terme e componente del Direttivo della Federazione provinciale di Siena del Psi, Mihai Dragusanu, consigliere comunale di San Quirico d’Orcia con delega alle energie rinnovabili e politiche sociali per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Modera Riccardo Garosi, segreteria provinciale del Psi di Siena.

L’ultimo incontro della giornata (ore 17.30) è dedicato a “Lavoro, sviluppo e occupazione in Provincia di Siena”, con Alice D’Ercole, segretaria generale Cgil Siena, Riccardo Pucci, segretario generale Cisl Siena, Massimo Martini, delegato Provinciale Uil Siena, Fabio Petri, presidente Cna Siena, Daniele Pracchia, direttore Confcommercio Siena, Daniela Zamperini, direttrice Cia Siena, Aviano Savelli, direttore Api, Enrico Maria Pedrelli, co-fondatore di Adesso!, Matteo Mugnaini, segretario regionale Federazione Giovani Socialisti della Toscana. Conclude Niccolò Musmeci, segretario nazionale della Federazione Giovani Socialisti.

Incontro con i sindaci del territorio

Domenica 2 agosto il programma degli incontri politici prosegue (ore 10.00) con un incontro dal titolo “Turismo e sostenibilità: incontro con i sindaci del territorio”, con Agnese Carletti, sindaca di San Casciano dei Bagni e presidente della Provincia di Siena, Silvio Franceschelli, senatore della Repubblica e sindaco di Montalcino, Marco Bartoli, sindaco di San Quirico d’Orcia, Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano e delegato Anci Toscana al turismo, Manolo Garosi, sindaco di Pienza, Luca Rossi, sindaco di Castiglione d’Orcia, Francesco Fabbrizzi, sindaco di Radicofani. Modera Elias Mele del Direttivo provinciale del Psi di Siena.

L’incontro conclusivo (ore 12.00) è dedicato alla politica internazionale con Bobo Craxi, responsabile delle politiche internazionali del Psi, già Sottosegretario agli Esteri.

Musica con tango e dance anni ’90

Interessante anche il programma degli appuntamenti di intrattenimento. Venerdì 31 luglio la cena sarà street food a cura di “The Gusti Bus” e a seguire (ore 21.30) serata danzante con “Milonga con musica dal vivo” e l’orchestra Tango Young del maestro Fabrizio Mocata e selezioni musicali della dj Feyza.

Mentre sabato 1 agosto la cena sarà a base di prodotti tipici del territorio e a seguire (ore 21.30) musica con dj Ferdy, dance e anni ’90/2000 e vinili.

Lo stand sarà aperto anche per i pranzi. Al termine della festa, domenica 2 agosto, la tradizionale ruota della fortuna.

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