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SIENA – Ulteriore importante avanzamento nel percorso di realizzazione del Nuovo Edificio Volano dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

È stato infatti rilasciato il certificato di ultimazione lavori per le sezioni 1 e 2 da parte del direttore dei lavori, l’architetto Fabio Camberini della società ATI Project, attestante “che i lavori in oggetto, al netto di alcune opere minori di completamento, possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile rispetto al contratto”, alla data del 30/06/2026, come da relativa comunicazione pervenuta da parte dell’impresa appaltatrice ECF SpA.

Con lo stesso atto, il direttore dei lavori ha riconosciuto all’impresa esecutrice l’assegnazione di ulteriori giorni, fino al 31 agosto, per il completamento delle lavorazioni minori e marginali residue non incidenti sull’uso dell’opera. Il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori al 30/06/2026 per la sezione 1, finanziata con fondi PNRR di cui alla “MISSIONE 6 – M6C2-10 – Completamento degli interventi antisismici nelle strutture ospedaliere”, conferma ulteriormente l’allineamento delle tempistiche del procedimento dell’Aou Senese a quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La sezione 2, pur non essendo finanziata con fondi PNRR, ha comunque garantito il raggiungimento del medesimo target ed il rispetto delle medesime scadenze. Il conseguimento di questo ulteriore obiettivo, richiesto nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, consente non solo di garantire la copertura economica dell’intervento – il cui quadro economico complessivo ammonta a circa 51 milioni di euro – ma rappresenta anche una tappa strategica per il futuro sviluppo infrastrutturale dell’ospedale.

Il Volano costituisce infatti il primo e fondamentale tassello del Masterplan per il potenziamento e l’ammodernamento dell’ospedale, permettendo di avviare prossimamente i successivi interventi di adeguamento antisismico e antincendio dei reparti più obsoleti dell’Aou Senese. La sezione 3, finanziata con fondi ex art. 20 L. 67/88 – riparto 2019, è in corso di realizzazione e sarà completata entro febbraio 2027, pertanto il Nuovo Edificio Volano entrerà in funzione dopo questa scadenza.

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