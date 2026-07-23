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ROMA – Cresce a passo spedito la filiera agricola italiana legata allo storico sigaro Toscano. Tra il 2020 e il 2026 i terreni dedicati alla coltivazione del tabacco Kentucky sono aumentati del 29%, mentre il numero dei coltivatori coinvolti è salito del 33%.

Il dato più significativo riguarda però la redditività della terra: in cinque anni il valore della produzione per ettaro riconosciuto agli agricoltori è quasi raddoppiato (+93%), toccando quota 15.660 euro.

I numeri sono stati resi noti da Manifatture Sigaro Toscano (MST), che tracciano il bilancio di una ripartenza strutturata dopo le incertezze del passato.

Il rilancio dal 2023: più ettari e più aziende

Superata la flessione registrata nel biennio 2021-2022, a partire dal 2023 la filiera del Kentucky italiano ha agganciato una traiettoria di crescita costante, spinta da nuovi investimenti e dall’ampliamento delle aree contrattualizzate. Nel 2026 i terreni coltivati a Kentucky e contrattualizzati con MST hanno raggiunto i 1.533 ettari, contro i 1.190 ettari del 2020. Le realtà agricole della rete sono passate da 178 a 237. Il valore della produzione (comprensivo delle integrazioni corrisposte direttamente da MST) è balzato dai circa 8.130 euro/ettaro del 2020 ad oltre 15.660 euro/ettaro nel 2025.

Indicatore 2020 2026 (o dato più recente) Variazione % Ettari coltivati 1.190 ha 1.533 ha +29% Aziende agricole 178 237 +33% Valore/ettaro ~8.130 € 15.660 € (dato 2025) +93%

Mariotti (MST): “Tuteliamo un patrimonio agricolo e manifatturiero”

“Investire nella filiera del tabacco Kentucky significa tutelare un patrimonio di competenze agricole e manifatturiere unico», sottolinea Stefano Mariotti, amministratore delegato di Manifatture Sigaro Toscano. “Il nostro impegno è continuare a sostenere i coltivatori italiani, assicurando valore economico, strumenti finanziari e continuità a una coltura che rappresenta un elemento distintivo dei sigari Toscano e del Made in Italy”.

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