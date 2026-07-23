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CERTALDO – Un incendio di vaste proporzioni sta interessando in queste ore i boschi e le colline nella frazione di Pian Grande, nel comune di Certaldo (Fi). Le fiamme stanno bruciando rapidamente vegetazione, macchia e ampie zone boscate.

La situazione è resa particolarmente complessa dal forte vento, che sta spingendo il fronte del fuoco su colline e impluvi. ​Per fronteggiare l’emergenza sono state inviate ​15 squadre di volontari Antincendi boschivi, ​due direttori delle operazioni del sistema regionale, due elicotteri regionali e un elicottero dei vigili del fuoco per gli sganci dall’alto.

​Gli operatori di terra e i mezzi aerei stanno lavorando senza sosta per contenere l’incendio ed evitare il coinvolgimento di abitazioni presenti in zona. È attualmente in corso un’ulteriore valutazione dell’evento per predisporre un eventuale rinforzo del dispositivo di spegnimento, con l’invio di ulteriori squadre da terra e mezzi aerei.

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