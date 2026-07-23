Molto felice il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che nel commentare la notizia precisa che «l’Esma ricopre un ruolo strategico e in futuro è destinata a svilupparsi come Consob europea»

Carlo, invece si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie (voto 110 e lode) con una tesi in diritto commerciale sul “Regime di autorizzazione delle banche e degli altri strumenti intermediari finanziari”. Poi, master a Torino e alla Bocconi e dottoratto di ricerca sempre a Siena in diritto della banca e del mercato finanziario.

Dal 1994 in Consob, poi ancora a Siena docente a contratto, fino a Francoforte alla Banca Centrale Europea, a Bruxelles alla Commissione europea. Nel 2008 diventa segretario generale del Comitato delle autorità di regolazione dei mercati mobiliari europei a Parigi e sempre a Parigi è segretario generale facente funzione dell’Esma nel 2011. Ha ricoperto ruoli di vertice in Promontory Financial Group (IBM). Dal 2022 è commissario della Consob.

Ricorda “Il Corriere di Siena” che la famiglia ha solidi legami contradaioli con la Giraffa. “A partire da nonno Domenico, lo storico capitano vittorioso della Giraffa in quel 2 luglio 1936, il celebre Palio dell’Impero, quando la contrada di Provenzano vinse con Bovino su Ruello, ottenendo il titolo di “Imperiale””.

Senesi con prestigiose carriere in ambito finanziario

Si allunga così la lista dei senesi con prestigiose carriere in ambito finanziario e bancario. Da aprile scorso, Paolo Angelini, anche lui ex liceale, è diventato direttore generale della Banca d’Italia. Mentre ha insegnato “Economia e politica della concorrenza” all’Università di Siena anche il neo nominato presidente della Consob Guido Stazi.

Tre nomi di grande prestigio che conoscono bene l’economia, il mercato e la finanza. Tre figure che possono dire la loro anche sul risiko bancario in corso.

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