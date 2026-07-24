Accusato di 42 episodi di estorsione e truffa aggravata in varie città italiane era destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere dopo un’indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese e coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave. Ora è in carcere a Lucca.

Nel mirino persone dai 54 ai 96 anni, con truffe e raggiri tra Lazio, Toscana e Campania, nei comuni di Roma, Monterotondo, Albinia (Grosseto), Salerno, Cava dei Tirreni (Salerno), Bagnaia (Viterbo), Meta di Sorrento, Aversa, Portici, Castellammare di Stabia, Qualiano, San Felice a Cancello (Caserta). Un volume d’affari illecito stimato in oltre 300.000 euro tra contanti, gioielli e oggetti in oro.

L’iter delle indagini fino all’arresto

Le indagini sono partite agli inizi del 2023, quando un’anziana di 81 anni a Ostia, sul litorale romano, è stata raggirata con la tecnica del “finto nipote” e del “finto operatore postale”: consegnò 14.000 euro in contanti e 200 grammi di oro sotto la minaccia di una denuncia a carico della figlia. All’inizio delle indagini i Carabinieri hanno arrestato in flagranza tre complici, sorpresi a ritirare il denaro a casa degli anziani. In quell’occasione, a casa del 27enne, a Napoli, vennero sequestrati elenchi telefonici, dispositivi mobili, 10.000 euro in contanti e orologi di pregio.

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