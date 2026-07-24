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FIRENZE – È partita la distribuzione di migliaia di mappe turistiche firmate Destination Tuscany, l’iniziativa di At – Autolinee Toscane pensata per promuovere il territorio direttamente nei luoghi di vacanza.

Le guide, stampate in italiano e inglese, saranno diffuse capillarmente attraverso uffici di informazione turistica, Pro Loco, amministrazioni comunali, associazioni del comparto ricettivo, strutture alberghiere e altri punti d’accoglienza in tutta la regione.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è intercettare il turista dove soggiorna e offrire uno strumento pratico per organizzare escursioni e visite utilizzando il trasporto pubblico locale, evitando l’uso dell’automobile.

L’ad Middei

«La nostra iniziativa nasce dalla convinzione che il trasporto pubblico possa diventare parte integrante dell’esperienza di viaggio», ha commentato l’amministratore delegato Franco Middei. Middei ha ricordato che la rete At conta oltre 1.000 linee e circa 34.000 fermate in tutta la Toscana, molte delle quali collocate in punti di grande attrattiva: centri storici, siti culturali, spiagge, aree naturalistiche e borghi.

L’iniziativa

La mappa Destination Tuscany propone itinerari tra le destinazioni più note della regione, dai grandi poli artistici — Piazza del Campo a Siena, Piazza Grande ad Arezzo, Piazza dei Miracoli a Pisa e Piazzale Michelangelo a Firenze — fino a borghi come Greve e Panzano in Chianti, Montepulciano, Suvereto, Pitigliano, Barga e Poppi. Sono incluse anche località costiere e aree naturali, tra cui Forte dei Marmi, il Golfo di Baratti, il Parco della Sterpaia, la Spiaggia di Cavoli all’Isola d’Elba, l’Isola del Giglio, il Santuario di Montenero a Livorno e il Parco di San Rossore.

Oltre alla mappa dei luoghi, la guida suggerisce quattro percorsi tematici — «Sosta tra i vigneti», «Via del Rinascimento», «Toscana lenta» e «Fughe al mare» — pensati per valorizzare l’enogastronomia, il patrimonio artistico, i borghi e le coste, nonché i paesaggi da visitare con ritmi più lenti. La pubblicazione fornisce anche informazioni pratiche per organizzare gli spostamenti: dall’uso dell’app At Bus alla vendita dei titoli di viaggio, passando per i sistemi di pagamento a bordo e i collegamenti estivi verso le principali località turistiche.

Con questa iniziativa, At punta a trasformare l’autobus in «uno strumento concreto per vivere il territorio in modo sostenibile, sia sul piano ambientale che economico», ha concluso Middei, sottolineando il ruolo del trasporto pubblico nel rendere accessibili i luoghi più iconici e «instagrammabili» della Toscana.

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