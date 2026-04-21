Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Un professionista di lungo corso, profondamente radicato nel tessuto cittadino, con una solida formazione giuridica e una passione viscerale per le tradizioni senesi.

Riccardo Coppini, notaio in attività da quasi quarant’anni – secondo quanto riporta La Nazione Siena – potrebbe essere la figura individuata per succedere a Carlo Rossi come presidente della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Notaio di lungo corso e il legame con le Contrade

Classe 1955 è notaio di lungo corso soprattutto in ambito immobiliare, societario e successorio. Oltre alla carriera professionale, Riccardo Coppini è da sempre legato alle contrade senesi. Capitano vittorioso della Contrada dell’Onda e, nel febbraio 2024, eletto Rettore dei Maggiorenti della stessa Contrada Capitana dell’Onda, ruolo che ha raccolto ampio consenso tra i contradaioli.

Verso la scelta del Presidente

La sua candidatura alla presidenza della Fondazione MPS emerge in un momento delicato per l’istituzione, che domani, dopo che sono tramontati i nomi di Pierluigi Fabrizi e Mauro Rosati, dovrà rinnovare la guida dopo l’esperienza di Carlo Rossi. In un contesto in cui la Fondazione continua a svolgere un ruolo strategico per il sostegno al territorio, alla cultura e al sociale senese, la figura di Coppini verrebbe indicata come espressione di competenza tecnica, rigore deontologico e forte senso di appartenenza alla comunità.

Segui le nostre news sul canale WhatsApp

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato

Iscriviti al nostro canale e invita i tuoi amici