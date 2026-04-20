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SIENA – Pier Luigi Fabrizi, deputato della Fondazione Mps, ha annunciato il ritiro della sua disponibilità a ricoprire la carica di presidente.

La decisione arriva dopo settimane di articoli di stampa e discussioni accese sul tema. Fabrizi, il cui nome era circolato da tempo come possibile candidato – con commenti sia favorevoli che critici –, ha ricostruito la vicenda per “amore della verità e per fare chiarezza”.

Nella primavera del 2025, aveva accettato con piacere la designazione dell’Università di Siena, tramite il Magnifico Rettore Roberto Di Pietra, e la successiva nomina da parte della Deputazione Generale della Fondazione, presieduta da Carlo Rossi, come componente della Deputazione Generale.

Successivamente, alcuni deputati generali gli avevano chiesto la disponibilità per succedere a Rossi alla scadenza del mandato. Fabrizi aveva dato il suo assenso “ringraziando per l’onore e la fiducia”, ma subordinandolo a condizioni precise. Assenza di contrapposizioni politiche e consenso unanime, in linea con il suo profilo di “tecnico senza tessere in tasca, se non quella di Protettore della Nobil Contrada del Bruco”.

Sabato 18 aprile, però, Fabrizi ha appreso dalla stampa che queste condizioni non sussistevano. Un “veto” da parte di alcuni “decisori” sul suo nominativo, non motivato da questioni di merito ma “essenzialmente collegato alla mia età avanzata”, come ha precisato. Ne ha preso atto e, lo stesso giorno, ha comunicato il ritiro ai colleghi della Deputazione Generale che lo avevano proposto.

Fabrizi ha comunque ribadito il suo impegno: “Continuerò a svolgere con passione il ruolo di Deputato Generale, facendo quanto nelle mie possibilità affinché la Fondazione MPS abbia una governance qualificata e competente”. L’obiettivo è chiaro: permettere alla Fondazione di assolvere al meglio il suo ruolo di “attore protagonista” per l’intera città di Siena.

Resta da capire chi riuscirà a mettere insieme undici voti: non è escluso quindi che la Deputazione generale inizia a guardare al di fuori di Palazzo Sansedoni.

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